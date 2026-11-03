Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đối với đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND chuyên trách cấp xã

Dự hội nghị có các đồng chí: Lã Hoài Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Khắc Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Ủy ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII; các Phó Chủ tịch HĐND hoạt động chuyên trách tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong thời gian 1,5 ngày, các đại biểu được nghe báo cáo viên Trung ương trao đổi, trình bày 5 chuyên đề, gồm: Tổng quan về vai trò, vị trí và thẩm quyền của HĐND các cấp gắn với những quy định mới của pháp luật trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp; kỹ năng thực hiện một số hình thức giám sát: giám sát chuyên đề, giám sát văn bản quy phạm pháp luật, xem xét báo cáo; kỹ năng thẩm tra báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết; kỹ năng phát biểu thảo luận, tranh luận và chất vấn của đại biểu HĐND; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh và trao đổi, thảo luận, thực hành kỹ năng sử dụng AI.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lã Hoài Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lã Hoài Nam nhấn mạnh việc trang bị, hệ thống hóa kiến thức và rèn luyện các kỹ năng cốt lõi cho đại biểu HĐND các cấp, nhất là đại biểu lần đầu tham gia hoạt động HĐND là việc làm mang tính cấp bách, có ý nghĩa then chốt ngay từ đầu nhiệm kỳ. Hội nghị không chỉ truyền tải lý thuyết mà còn là diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu dân cử. Đặc biệt, việc đưa nội dung ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào chương trình tập huấn thể hiện tinh thần tiên phong, chủ động đổi mới phương thức hoạt động của HĐND tỉnh nhằm tiến tới cơ quan dân cử số hóa, hiện đại và hiệu quả cao.

Đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, dành thời gian tối đa, tiếp thu đầy đủ các tri thức được truyền đạt; thẳng thắn trao đổi, thảo luận với tinh thần thực sự cầu thị. Từ đó, áp dụng vào thực tiễn, tạo ra những chuyển biến rõ nét trong công tác tại địa phương.