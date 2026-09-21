Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho 203 đại biểu HĐND cấp xã

Trao quyết định chỉ định ban cán sự lớp.

Trong 5 ngày, các đại biểu được bồi dưỡng kỹ năng giám sát, chất vấn, thảo luận, thẩm tra; kiến thức về quản lý ngân sách, tài chính, đất đai, môi trường, an sinh xã hội; ứng dụng công nghệ số, tiếp xúc cử tri và tiếp công dân.

Nội dung bồi dưỡng tập trung vào kỹ năng phân tích vấn đề, xác định trọng tâm giám sát và theo dõi việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Các đại biểu cũng thảo luận, xử lý tình huống thực tế và trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động của HĐND cấp xã.

Trao quyết định chỉ định ban cán sự lớp B200.

Cùng ngày, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng khai giảng 4 lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, gồm B197 với 48 học viên, B198 với 47 học viên, B199 với 49 học viên và B200 với 48 học viên.

Các lớp trang bị kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật, quản lý hành chính nhà nước cùng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực.