Bồi dưỡng kỹ năng hòa giải, phổ biến pháp luật về đất đai

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Hùng Cường; đại diện các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc UBND phường; bí thư chi bộ, tổ trưởng, ban quản lý các tổ dân phố, đại diện các chi hội đoàn thể và đội ngũ hòa giải viên.

Tại hội nghị, Trưởng phòng Xử phạt vi phạm hành chính và Bồi thường nhà nước, Sở Tư pháp Nguyễn Văn Đại đã giới thiệu những nội dung cơ bản về công tác hòa giải ở cơ sở; quyền, nghĩa vụ của hòa giải viên; trình tự, thủ tục tiến hành hòa giải và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong quá trình thực hiện.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Mỹ Hạnh

Báo cáo viên tập trung hướng dẫn kỹ năng tiếp nhận, tìm hiểu, phân tích vụ việc; lắng nghe, giao tiếp, thuyết phục, vận động các bên và phương pháp xử lý mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư. Nội dung tập huấn giúp hòa giải viên vận dụng kiến thức pháp luật phù hợp với từng tình huống, kết hợp với tình làng, nghĩa xóm trên tinh thần tự nguyện của các bên, bảo đảm hòa giải đúng quy định, hợp tình, hợp lý.

Bên cạnh nghiệp vụ hòa giải, các đại biểu được phổ biến những quy định pháp luật về đất đai gắn trực tiếp với quyền, lợi ích và nghĩa vụ của người dân. Nội dung tập trung vào quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; điều kiện tách thửa, hợp thửa; chuyển mục đích sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất; quy định về bảng giá đất và những điểm mới trong chính sách đất đai áp dụng từ năm 2026.

Các quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất cũng được báo cáo viên phân tích, giải đáp cụ thể. Qua đó, giúp đại biểu nắm rõ hơn trình tự, thủ tục thu hồi đất, quyền lợi và trách nhiệm của người có đất bị thu hồi, phục vụ công tác tuyên truyền, vận động tại địa bàn dân cư.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Hùng Cường đề nghị cán bộ, công chức, hòa giải viên và đại diện các tổ dân phố vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng được tập huấn vào thực tiễn; chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh vụ việc phức tạp, kéo dài.

Đồng thời, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật theo hướng gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; chú trọng những quy định liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong cộng đồng.