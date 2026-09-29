Bồi dưỡng kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo, định hướng dư luận ở cơ sở

Sáng 29-9, Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Trường Chính trị tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo và định hướng dư luận ở cơ sở. Tham gia lớp bồi dưỡng có 97 học viên là lãnh đạo, quản lý, công chức tham mưu về giải quyết khiếu nại, tố cáo và định hướng dư luận cấp xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu và học viên dự lễ khai giảng.

Trong 3 ngày, các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề về: Kỹ năng nắm bắt, phân tích và định hướng dư luận ở cơ sở; thực tiễn giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và những vấn đề đặt ra; thẩm quyền trách nhiệm và quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp xã.

Lớp bồi dưỡng cũng trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; xác minh, tổ chức đối thoại và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp xã; xử lý thông tin và truyền thông trong các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp ở cơ sở.

Quang cảnh lễ khai giảng.

Lớp học góp phần nâng cao kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và nắm bắt, định hướng dư luận xã hội ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.