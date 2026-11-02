Bồi dưỡng kỹ năng để an toàn

Người dân (xã Cai Kinh) điều khiến xe theo sa hình

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh, trong 10 tháng năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 227 vụ tai nạn giao thông, làm 62 người chết, 186 người bị thương. Trong đó, 158 vụ liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy, chiếm 69,6% tổng số vụ; làm 58 người chết, chiếm 93,5% và 152 người bị thương, chiếm 81,7%. Trong số các vụ tai nạn liên quan, có 126 vụ mà nguyên nhân trực tiếp thuộc về người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

Qua phân tích tình hình tai nạn cho thấy, một bộ phận người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, mặc dù đã được cấp giấy phép lái xe nhưng chỉ điều khiển xe theo thói quen, chưa thường xuyên cập nhật kiến thức và kỹ năng xử lý tình huống.

Trước thực tế đó, ngày 28/8/2026, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 334 triển khai “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn”, thực hiện từ ngày 10/9 đến hết ngày 31/12/2026. Trong đó, việc tổ chức hướng dẫn trực tiếp tại khu dân cư được chú trọng nhằm giúp những người thường xuyên sử dụng xe máy trong sinh hoạt, lao động có điều kiện bổ sung kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn.

Thực hiện kế hoạch, Công an tỉnh giao Phòng CSGT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền các xã, phường tổ chức các buổi đào tạo trực tiếp tại khu dân cư. Nội dung tập trung vào việc phổ biến quy định pháp luật, hướng dẫn kỹ năng điều khiển phương tiện và xử lý những tình huống thường gặp khi tham gia giao thông.

Thượng tá Phương Thúc Định, Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết: Qua phân tích các vụ tai nạn liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy, chúng tôi nhận thấy nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ hoặc tránh, vượt không đúng quy định. Vì vậy, trong chiến dịch lần này, chúng tôi chú trọng đưa hoạt động đào tạo về khu dân cư, kết hợp tuyên truyền pháp luật với hướng dẫn thực hành, giúp người dân bổ sung những kỹ năng còn thiếu, chủ động phòng tránh nguy cơ tai nạn khi tham gia giao thông.

Để triển khai chiến dịch đạt hiệu quả, Phòng CSGT phối hợp với công an các xã, phường rà soát tình hình giao thông, xác định nhóm người cần được hướng dẫn, đồng thời phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức các buổi đào tạo phù hợp với điều kiện từng địa bàn. Thay vì chỉ nghe phổ biến quy định pháp luật, người tham gia được xem video phân tích các tình huống giao thông, hướng dẫn thực hành trên sa hình và kiểm tra, đánh giá kiến thức.

Theo báo cáo của Phòng CSGT, từ khi triển khai chiến dịch đến nay 100% xã, phường đã ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch. Lực lượng CSGT phối hợp với công an cấp xã tổ chức 72 buổi tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, thu hút 36.305 lượt người tham gia. Trong số này, có 28 buổi kết hợp hướng dẫn thực hành trên sa hình và kiểm tra, đánh giá nhận thức, với 16.527 lượt người tham gia, trong đó có khoảng 5.000 người dân tại các khu dân cư.

Anh Nguyễn Xuân Hải, thôn Hòa Bình 2, xã Chi Lăng chia sẻ: Tôi có giấy phép lái xe máy gần 20 năm nay. Trước đây, chủ yếu đi lại trên đường thôn, xã, phương tiện ít nên tôi thường lái xe theo thói quen. Bây giờ xe cộ đông hơn, nhiều biển báo và tình huống giao thông phức tạp hơn. Qua buổi đào tạo, tôi được hướng dẫn nhận biết biển báo, quan sát khi chuyển hướng và tránh, vượt xe an toàn. Những kiến thức này giúp tôi nhận ra những điều trước đây mình còn chủ quan để cẩn trọng hơn khi đi đường.

Theo kế hoạch, chiến dịch tiếp tục được triển khai đến hết tháng 12/2026. Từ nay đến hết năm, lực lượng CSGT tiếp tục phối hợp với công an các xã, phường mở rộng hoạt động đào tạo tại khu dân cư, chú trọng chất lượng hướng dẫn và khả năng vận dụng của người học. Qua đó, hướng đến mục tiêu mỗi người dân không chỉ nắm vững quy định pháp luật mà còn biết chủ động phòng tránh nguy cơ tai nạn trong quá trình tham gia giao thông.