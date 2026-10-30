Bồi dưỡng kỹ năng dạy học STEM tích hợp cho giáo viên

Các học viên dự tập huấn.

Tham gia tập huấn có 60 giáo viên của 20 trường THCS. Tại chương trình, các học viên được hướng dẫn lựa chọn, xây dựng chủ đề giáo dục STEM tích hợp phù hợp với nội dung Chương trình giáo dục phổ thông và điều kiện thực tiễn tại địa phương; tiếp cận một số phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực trong tổ chức hoạt động STEM. Đồng thời, trao đổi về cách thành lập, tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ STEM phù hợp với năng lực, sở thích của học sinh THCS.

Bên cạnh hoạt động tập huấn, giai đoạn 2027 - 2029, dự án Plan còn triển khai nhiều nội dung hỗ trợ các trường trong thực hiện giáo dục STEM như: Thành lập và duy trì câu lạc bộ STEM/Robotic; hỗ trợ trang thiết bị, đồ dùng cho phòng học STEM; tổ chức sinh hoạt chuyên môn, giám sát và tư vấn triển khai các bài học, dự án STEM. Đồng thời, khuyến khích học sinh, đặc biệt là học sinh nữ, tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và trải nghiệm sáng tạo.

Hoạt động góp phần thúc đẩy giáo dục STEM trong các nhà trường, tăng cường kết nối kiến thức liên môn với thực tiễn, đồng thời phát huy hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của tổ chức Plan trong đổi mới phương pháp dạy học tại các trường thụ hưởng dự án.