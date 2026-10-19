Bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026-2030

Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng.

Chương trình bồi dưỡng gồm 7 chuyên đề, tập trung vào những kỹ năng gắn với hoạt động của đại biểu HĐND cấp xã. Trong đó có các nội dung về kiểm soát quyền lực nhà nước, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xây dựng và ban hành nghị quyết; giám sát ngân sách, tài chính công, quản lý đất đai và tài nguyên môi trường; kỹ năng chất vấn, thảo luận và quản trị công hiện đại.

Đồng chí Đặng Thị Kim Oanh, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.

Các chuyên đề được thiết kế theo hướng thiết thực, sát với thực tiễn công tác ở cơ sở, kết hợp giữa lý luận với trao đổi kinh nghiệm và thảo luận tình huống. Giảng viên là lãnh đạo, cán bộ chuyên môn của HĐND tỉnh và Trường Chính trị tỉnh.

Trong thời gian học, các học viên sẽ đi thực tế tại xã Đại Phúc để tìm hiểu, liên hệ nội dung bồi dưỡng với tình hình địa phương.

Lớp bồi dưỡng nhằm bổ sung kiến thức, nâng cao kỹ năng và năng lực thực tiễn cho đại biểu HĐND cấp xã, góp phần giúp đại biểu thực hiện tốt hơn vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và trách nhiệm trong hoạt động của cơ quan dân cử ở cơ sở.

Lớp bồi dưỡng diễn ra đến ngày 23-10.