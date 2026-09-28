Bồi dưỡng kỹ năng chỉ huy Đội cho 150 học sinh năm học 2026-2027

Tham gia chương trình tập huấn tại khu vực Hòa Bình có 150 học sinh và 235 cán bộ quản lý, giáo viên Tổng phụ trách Đội, Bí thư Đoàn trường, giáo viên chủ nhiệm các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Chương trình tập huấn được tổ chức nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn - Đội và nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động thiếu nhi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được triển khai với 2 lớp dành cho các nhóm đối tượng khác nhau.

Anh Nguyễn Thành Luân - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Dịch vụ và Hỗ trợ cộng đồng tỉnh trao cờ cho Ban chỉ huy Đội lâm thời trong thời gian tổ chức lớp học.

Tại lớp tập huấn dành cho cán bộ là Tổng phụ trách Đội và học sinh là Ban Chỉ huy Liên đội, các em học sinh và các cán bộ Tổng phụ trách Đội được truyền đạt, nghiên cứu 4 chuyên đề. Nội dung gồm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn - Đội; hướng dẫn, chấn chỉnh đội nghi thức trong triển khai thực hiện nghi thức Đội theo Điều lệ Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, các học viên được trang bị những kỹ năng cơ bản, cần thiết đối với cán bộ chỉ huy Liên đội; tăng cường khả năng thuyết trình, giao tiếp, tổ chức hoạt động và ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác truyền thông.

Tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên y tế, các học viên được tiếp thu 4 chuyên đề về nâng cao năng lực đội ngũ và chất lượng triển khai các nhiệm vụ tư vấn học đường, công tác xã hội, khởi nghiệp, chăm sóc sức khỏe, y tế trường học.

Chương trình đồng thời cập nhật các nội dung liên quan đến bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia trong trường học; tăng cường triển khai thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, phấn đấu năm học 2026-2027 đạt 100% học sinh, sinh viên trên toàn tỉnh tham gia BHYT.

Hội nghị tập huấn là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn - Đội và nghiệp vụ sư phạm trong các cơ sở giáo dục; đồng thời tạo môi trường giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm giữa cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh.