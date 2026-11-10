Dự hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Chí Công - Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương, Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Quốc phòng; đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, lãnh đạo Quân khu 2.

Thiếu tướng Nguyễn Chí Công phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đại diện Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương nhấn mạnh: Tình hình thế giới, khu vực đang diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với đó, những thách thức an ninh phi truyền thống đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo tham dự hội nghị.

Tham gia chương trình, các đại biểu được nghiên cứu, trao đổi các chuyên đề trọng tâm, gồm: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các quy định pháp luật liên quan; quan điểm về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; công tác phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng...

Cũng trong chương trình, các đại biểu tham quan thực tế tại Lữ đoàn 204, Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ chức sắc, chức việc tôn giáo trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Từ đó, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào tôn giáo, tích cực vận động tín đồ đoàn kết, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc theo phương châm “ích đạo, lợi đời”, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.