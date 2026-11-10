Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Chí Công, Phó cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu cho biết: Việc tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo là nhiệm vụ thường xuyên và cần thiết để góp phần ngăn chặn các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiến hành cách mạng màu, chuyển hóa thế hệ trẻ.

Các đại biểu dự khai mạc hội nghị.

Hội nghị diễn ra trong 4 ngày với các chuyên đề như: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các quy định của pháp luật có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng... Trong khuôn khổ hội nghị, các học viên được tham quan Lữ đoàn 204 (Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa).

Thiếu tướng Nguyễn Chí Công, Phó cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu phát biểu khai mạc hội nghị.

Để hội nghị đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Thiếu tướng Nguyễn Chí Công đề nghị Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 2, TP Hà Nội, tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Quang cảnh khai mạc hội nghị.

Cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục quan tâm và thực hiện đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với tôn giáo, hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động theo đúng pháp luật, tạo môi trường sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo ổn định, lành mạnh.

Các đại biểu chức sắc, chức việc các tôn giáo thể hiện tốt hơn nữa vai trò là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước đến đồng bào tôn giáo; kết nối đồng bào tôn giáo ở trong và ngoài nước, đoàn kết với nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, thực hiện đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc.