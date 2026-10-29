Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 40 cán bộ biên phòng

Lễ Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2026.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 40 học viên là sĩ quan cấp úy và quân nhân chuyên nghiệp đến từ các phòng nghiệp vụ, cơ quan Ban Chỉ huy và 10 đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phát biểu tại lớp tập huấn.

Tham gia tập huấn, các học viên được nghiên cứu 7 chuyên đề trọng tâm, gồm: Quan điểm, chủ trương của Đảng về an ninh quốc gia, xây dựng thế trận an ninh nhân dân; chính sách dân tộc, tôn giáo; quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh; tổ chức, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Kết thúc khóa học, 100% học viên hoàn thành nội dung chương trình và đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định; trong đó có 12 học viên đạt loại giỏi, chiếm 30% và 28 học viên đạt loại khá, chiếm 70%.