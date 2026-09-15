Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên phường Xuân Đỉnh

Ngày 15-9, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh phường Xuân Đỉnh khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2026 cho 170 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn.

Toàn cảnh khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2026

Lớp học được tổ chức theo Kế hoạch số 428/KH-HĐGDQP&AN của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh phường, diễn ra từ ngày 15 đến 18-9-2026.

Đồng chí Nguyễn Thường Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh phường phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thường Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh phường nhấn mạnh, giáo dục quốc phòng và an ninh là nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi cán bộ, đảng viên cần thường xuyên học tập, quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn chống phá, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, các yếu tố an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, việc nâng cao kiến thức quốc phòng và an ninh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên càng trở nên cần thiết. Đối với phường Xuân Đỉnh, quá trình đô thị hóa nhanh cùng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đặt ra nhiều nhiệm vụ mới trong công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh ngay từ cơ sở.

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được cập nhật những kiến thức cơ bản về quốc phòng, an ninh, nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh phường yêu cầu học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, gắn kiến thức lý luận với thực tiễn công tác để vận dụng hiệu quả vào nhiệm vụ được giao.