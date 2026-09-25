Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đội ngũ tư vấn viên pháp luật

Sáng 25-9, tại phường Nha Trang, Sở Tư pháp Khánh Hòa tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tọa đàm nâng cao chất lượng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và đội ngũ tư vấn viên pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu chủ trì tọa đàm.

Bà Nguyễn Thụy Thanh Yên - Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Tư pháp, đại diện Tòa án nhân dân tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa, Hội Doanh nhân nữ Khánh Hòa, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, VCCI Khánh Hòa, Đoàn Luật sư tỉnh; đại diện một số DNNVV, người làm công tác pháp chế tại các sở, ngành; các tổ chức, cá nhân tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật và đại diện một số UBND xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thụy Thanh Yên - Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, sau gần 8 năm thực hiện Nghị định số 55/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho DNNVV, công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV tại tỉnh đạt một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn những bất cập về quy định pháp luật và công tác tổ chức thực hiện. Nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị kết hợp tọa đàm để nâng cao chất lượng hỗ trợ pháp lý cho DNNVV và đội ngũ tư vấn viên pháp luật; đồng thời tạo diễn đàn đối thoại giữa cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia pháp lý và cộng đồng doanh nghiệp. Thông qua những chia sẻ, thực tế vướng mắc pháp lý mà doanh nghiệp gặp phải, sở sẽ tổng hợp, nghiên cứu để có kiến nghị, đề xuất phù hợp tới cấp có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự hội nghị và tọa đàm.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến Nghị định số 55 ngày 24-6-2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho DNNVV; Quyết định số 84 ngày 14-1-2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho DNNVV, hộ kinh doanh giai đoạn 2026 - 2030. Bên cạnh đó, các đại biểu đã nghe báo cáo viên phổ biến nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; triển khai các nội dung hoạt động của mạng lưới tư vấn viên pháp luật cho DNNVV và giải đáp một số tình huống phát sinh trong thực tiễn.

Tại tọa đàm, đại diện Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa, VCCI Khánh Hòa, Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa cùng các đại biểu trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động hỗ trợ và cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho DNNVV. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của DNNVV trên địa bàn tỉnh.

HOÀNG ĐỨC