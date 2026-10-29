Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về quản lý, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa

Sáng 29-10, tại phường Bắc Nha Trang, Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tổ chức khai mạc chương trình bồi dưỡng nâng cao nhận thức và kiến thức chuyên môn nghiệp vụ công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, bảo tàng, di sản tư liệu năm 2026.

Dự khai mạc có các đồng chí: Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL; Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự còn có 300 đại biểu, học viên là lãnh đạo Sở VH-TT-DL các tỉnh, thành phố; Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia; các bảo tàng, ban quản lý, trung tâm bảo tồn di sản văn hóa, khu di tích trong nước.

Các đại biểu dự chương trình.

Các đại biểu dự chương trình.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, chương trình bồi dưỡng diễn ra trong bối cảnh toàn ngành đang triển khai thực hiện Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt là triển khai Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác bảo tồn, bảo tàng. Thông qua chương trình, đội ngũ công chức, viên chức cần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhận thức rõ vị trí, vai trò và định hướng phát triển sự nghiệp bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa. Đồng thời, đổi mới tư duy, phương thức thực hiện, phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và bảo tồn di sản theo hướng bền vững.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương phát biểu.

Tại chương trình, đồng chí Trần Hòa Nam khẳng định, lớp bồi dưỡng là dịp thiết thực để đội ngũ công chức, viên chức cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm và vận dụng các quy định pháp luật vào thực tiễn. Trong bối cảnh chuyển đổi số tác động sâu rộng đến lĩnh vực văn hóa, việc ứng dụng công nghệ phải gắn với bảo đảm tính chính xác, độ tin cậy của dữ liệu và tôn trọng, bảo vệ giá trị di sản. Các đại biểu cần tích cực nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, gắn kiến thức tiếp thu với nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam phát biểu.

Trong 2 ngày (29 và 30-10), các học viên được nghe báo cáo việc triển khai Thông báo số 156 của Văn phòng Trung ương Đảng về ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Bộ VH-TT-DL về công tác bảo tồn, bảo tàng. Bên cạnh đó, học viên được truyền đạt kiến thức về: Công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa năm 2026; bảo tồn không gian văn hóa và hệ tri thức biển Việt Nam; phát triển bảo tàng trong kỷ nguyên số; kinh nghiệm quốc tế về đào tạo chuyên gia giám định cổ vật; bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể gắn với phát triển công nghiệp văn hóa và định hướng số hóa di sản văn hóa Việt Nam...

Các đại biểu tham dự chương trình chụp ảnh lưu niệm.

Chương trình bồi dưỡng cũng dành thời gian để học viên trao đổi, thảo luận, giải đáp những vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn. Các học viên cũng sẽ tham quan, tìm hiểu thực tế tại di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar và Bảo tàng Hải dương học (thuộc Viện Hải dương học).