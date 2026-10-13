Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác cho 90 cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh

Sáng 13-10, Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội CCB năm 2026. Tham gia lớp bồi dưỡng có 90 cán bộ, hội viên Hội CCB các xã, phường khu vực phía nam của tỉnh.

Các đại biểu và học viên dự lễ khai giảng.

Trong 4 ngày, các học viên được nghiên cứu, quán triệt, triển khai các chuyên đề về: Kết luận số 89 ngày 25-7-2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và chương trình hành động thực hiện nghị quyết; Điều lệ Hội CCB Việt Nam khóa VIII; công tác xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại buổi lễ.

Bên cạnh đó, các học viên được cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác hội; Điều lệ Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa và các quyết định của Chính phủ về 3 mô hình xã hội học tập; nghiệp vụ công tác tuyên giáo, thi đua, khen thưởng, dân vận, phong trào, tổ chức - chính sách, kiểm tra, giám sát ở cơ sở; công tác ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội; tình hình, kết quả thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” vànhiệm vụ thời gian tới của Hội CCB các cấp trong tỉnh.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ Hội CCB cơ sở được cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

THANH HIẾU