Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng truyền thông phòng, chống ma túy

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp, tinh vi của tội phạm và tệ nạn ma túy, việc đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền có ý nghĩa quan trọng. Điều này đòi hỏi đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cán bộ làm công tác thông tin, truyền thông cơ sở phải thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền trong tình hình mới.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn.

Tại Hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên truyền đạt những nội dung trọng tâm về hệ thống văn bản pháp luật, chủ trương mới trong công tác phòng, chống ma túy; phương pháp, kỹ năng tiếp cận và tổ chức truyền thông hiện đại nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chủ động phòng ngừa ma túy trong cộng đồng. Hội nghị cũng cập nhật các quy định và nội dung của Bộ Quy tắc ứng xử trên môi trường số.

Thông qua tập huấn, các đại biểu được củng cố kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng truyền thông và ý thức trách nhiệm trong hoạt động báo chí, thông tin cơ sở, nhất là việc ứng xử trên không gian mạng.

Qua đó, nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí, truyền thông, lan tỏa thông điệp phòng, chống ma túy đến cộng đồng, phục vụ hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.