Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý trong các vụ việc liên quan đến ma túy

Hội nghị do bà Lê Thị Thúy, Quyền Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Hồ Chí Minh chủ trì, với sự tham dự của đại diện Sở Tư pháp, lãnh đạo trung tâm, đội ngũ trợ giúp viên pháp lý, viên chức chuyên môn và các luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý.

Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Thị Thúy cho biết, trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm ma túy, số lượng vụ việc, vụ án liên quan đến lĩnh vực này mà Trung tâm tiếp nhận có xu hướng gia tăng. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ và bản lĩnh nghề nghiệp cho đội ngũ trực tiếp thực hiện trợ giúp pháp lý.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo bà Thúy, hoạt động bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho người được trợ giúp pháp lý đòi hỏi người thực hiện không chỉ nắm vững quy định pháp luật mà còn phải có sự thận trọng, khách quan, trách nhiệm và kỹ năng xử lý tình huống thực tiễn. Đặc biệt, cần quan tâm đến hoàn cảnh, nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm, nhất là đối với người chưa thành niên.

Bên cạnh đó, những thay đổi trong hệ thống pháp luật, bao gồm Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Phòng, chống ma túy và các quy định về tư pháp người chưa thành niên, đòi hỏi đội ngũ thực hiện trợ giúp pháp lý phải thường xuyên cập nhật, đổi mới phương pháp làm việc và nâng cao chất lượng phục vụ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm đã triển khai hai chuyên đề trọng tâm. Chuyên đề thứ nhất tập trung giới thiệu những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý. Việc phổ biến, làm rõ những điểm mới của luật giúp đội ngũ chuyên môn chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bảo đảm triển khai thống nhất khi luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Chuyên đề thứ hai tập trung vào kiến thức pháp luật phòng, chống ma túy và kỹ năng trợ giúp pháp lý trong các vụ án liên quan.

Một nội dung quan trọng khác của hội nghị là hướng dẫn công tác lập hồ sơ, thẩm định và đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. Việc chuẩn hóa hồ sơ không chỉ phục vụ công tác quản lý, thẩm định mà còn góp phần bảo đảm tính minh bạch, nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp và chất lượng từng vụ việc.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã tích cực trao đổi về những khó khăn trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng cứ, xây dựng phương án bào chữa, phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng và triển khai các quy định mới của pháp luật.

Những vướng mắc được lãnh đạo Trung tâm trực tiếp giải đáp, hướng dẫn; các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu sẽ được tổng hợp để xem xét, xử lý sau hội nghị. Qua đó, góp phần thống nhất cách thức vận dụng pháp luật, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường sự phối hợp giữa trợ giúp viên pháp lý, luật sư và đội ngũ viên chức chuyên môn.

Với ba trọng tâm là cập nhật chính sách pháp luật, nâng cao kỹ năng trợ giúp pháp lý trong các vụ án ma túy và chuẩn hóa hồ sơ, hội nghị tập huấn có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Hồ Chí Minh.

Thông qua hoạt động này, Trung tâm tiếp tục hướng đến xây dựng đội ngũ thực hiện trợ giúp pháp lý chuyên nghiệp, vững chuyên môn, chắc nghiệp vụ, tận tâm và trách nhiệm; bảo đảm người thuộc diện được trợ giúp pháp lý được tiếp cận dịch vụ pháp lý miễn phí kịp thời, hiệu quả.

Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao khả năng tiếp cận công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội và xây dựng nền tư pháp công bằng, nhân văn tại TP Hồ Chí Minh.