Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng số cho 140 thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng

Các học viên dự lớp tập huấn.

Các học viên được tập huấn: Tổng quan về chuyển đổi số, ý nghĩa, vai trò của chuyển đổi số, các chủ trương, chính sách, pháp luật về chuyển đổi số; hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số, kỹ năng khai thác sử dụng các nền tảng, ứng dụng trên môi trường số để tương tác với cơ quan nhà nước; kỹ năng thuyết trình cho thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng...

Qua tập huấn nhằm xây dựng lực lượng "hạt nhân" tiên phong tại cơ sở, hiện thực hóa chiến dịch "Bình dân học vụ số" theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà"; giúp các thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng làm chủ công nghệ và trực tiếp hướng dẫn người dân thành thạo các tiện ích thiết yếu như định danh VNeID, dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng AI cơ bản và thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần quan trọng vào việc xóa mù công nghệ, thay đổi tư duy, hình thành lối sống số, kỹ năng an toàn thông tin để tạo "lá chắn" bảo vệ người dân trước các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội số bền vững tại địa phương.