Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn cho giáo viên ở Đồng Nai

Các cán bộ, giáo viên phường An Lộc tham gia tại hội nghị.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ; hướng dẫn kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn.

Báo cáo viên cũng phân tích các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông thông qua những video clip minh họa thực tế. Đồng thời, cảnh báo các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT và những nguy cơ tiềm ẩn tai nạn khi tham gia giao thông.

Không chỉ nghe tuyên truyền, các học viên còn được tham gia trao đổi, giải đáp câu hỏi tình huống. Các học viên được xem trình chiếu slide, nhận tờ rơi tuyên truyền và đặc biệt là trực tiếp thực hành kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn trên sa hình.

Giáo viên thực hành sau phần buổi bồi dưỡng lý thuyết.

Những kiến thức được trang bị cùng trải nghiệm thực hành sẽ giúp các cán bộ, giáo viên trong buổi bồi dưỡng được nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, chủ động phòng tránh nguy cơ tai nạn và hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn.

Mỗi cán bộ, giáo viên không chỉ là người chấp hành nghiêm pháp luật giao thông mà còn là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa ý thức tự giác chấp hành pháp luật đến học sinh, gia đình và cộng đồng.