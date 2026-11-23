Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng.

Tại lớp tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức về: Hướng dẫn ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số quy định tại Thông tư 01/2022/TT-BYT ngày 10/1/2022 của Bộ Y tế; triển khai Luật Dân số số 113/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành; nhiệm vụ của cộng tác viên dân số quy định tại Điều 3 Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25/1/2021 của Bộ Y tế.

Lớp bồi dưỡng cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý và tổ chức thực hiện công tác dân số và phát triển cho đội ngũ cộng tác viên dân số.