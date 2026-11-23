Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng dân số và phát triển cho 94 cộng tác viên dân số
Ngày 23/11, Chi cục Dân số tỉnh tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về dân số và phát triển cho 94 học viên là cộng tác viên dân số các xã, phường: Thục Phán, Nùng Trí Cao, Kim Đồng, Đình Phong, Quảng Uyên.
Tại lớp tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức về: Hướng dẫn ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số quy định tại Thông tư 01/2022/TT-BYT ngày 10/1/2022 của Bộ Y tế; triển khai Luật Dân số số 113/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành; nhiệm vụ của cộng tác viên dân số quy định tại Điều 3 Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25/1/2021 của Bộ Y tế.
Lớp bồi dưỡng cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý và tổ chức thực hiện công tác dân số và phát triển cho đội ngũ cộng tác viên dân số.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/boi-duong-kien-thuc-ky-nang-dan-so-va-phat-trien-cho-94-cong-tac-vien-dan-so-3194715.html