Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho người dân

Chị Hoàng Thị Hương, dân tộc Tày, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Phúc Thắng (xã Đại Sơn).

Hiện nay, điện thoại thông minh và Internet đã trở nên quen thuộc với người dân. Nhiều gia đình sử dụng điện thoại để liên lạc, đọc tin tức, trao đổi công việc, mua bán hàng hóa; một số thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến cũng giúp bà con thuận tiện hơn, giảm thời gian đi lại.

Tuy nhiên, khả năng tiếp cận công nghệ của người dân không đồng đều. Người trẻ thường tiếp thu nhanh, trong khi người lớn tuổi, nhất là những người ít sử dụng điện thoại thông minh còn gặp nhiều khó khăn. Có người đã cài đặt VNeID nhưng chưa biết sử dụng hết các tiện ích; khi cần nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu kết quả hoặc thanh toán không dùng tiền mặt vẫn phải nhờ con cháu hoặc cán bộ hướng dẫn. Một số người sợ thao tác sai, nhập nhầm thông tin hoặc bị lừa đảo.

Thôn Phúc Thắng có gần 90% nhân khẩu là đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, trong công tác mặt trận, chúng tôi xác định tuyên truyền, vận động và hỗ trợ bà con tiếp cận công nghệ số cũng là một nội dung cần được quan tâm. Thôn phối hợp tổ chức các lớp bình dân học vụ số, tạo điều kiện để người dân được hướng dẫn những kỹ năng cơ bản. Bản thân tôi cũng chủ động học hỏi, tìm hiểu các ứng dụng, dịch vụ số để khi bà con có vướng mắc có thể hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Từ thực tế ở cơ sở, tôi cho rằng muốn chuyển đổi số đi vào cuộc sống thì trước hết phải giúp người dân thấy được công nghệ có ích và gần với những việc họ đang cần. Trong các buổi tuyên truyền, vận động, cán bộ Mặt trận và các đoàn thể có thể lồng ghép hướng dẫn bà con sử dụng VNeID, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, tra cứu thông tin, thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục trên môi trường số. Tuyên truyền để người dân nhận biết các cuộc gọi, tin nhắn, đường link giả mạo và những thủ đoạn lừa đảo trên mạng.

Tôi mong thời gian tới địa phương tổ chức thêm các buổi hướng dẫn ngay tại thôn, chia thành những nội dung nhỏ, thiết thực để bà con có thể áp dụng ngay sau mỗi buổi học. Khi người dân biết sử dụng và sử dụng an toàn các dịch vụ số, công nghệ sẽ thực sự trở thành công cụ hỗ trợ cuộc sống, giúp bà con tiếp cận thuận lợi hơn với dịch vụ công, thông tin và các cơ hội phát triển kinh tế.