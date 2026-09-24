Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho 60 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã

Trong thời gian 5 ngày (từ 24 - 30/9), 60 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc các phường: Đoàn Kết, Tân Phong; các xã: Sin Suối Hồ, Nậm Tăm, Pu Sam Cáp được nghiên cứu 9 chuyên đề trọng tâm thuộc 3 phần nội dung cốt lõi, tập trung vào: Tư duy, tầm nhìn chiến lược về phát triển địa phương; kỹ năng dự báo, ra quyết định lãnh đạo; kỹ năng huy động, quản lý nguồn lực; kỹ năng phát ngôn, tiếp xúc báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Đặc biệt, chương trình cập nhật nhiều nội dung mới như: chuyển đổi số, quản trị địa phương hiện đại, kỹ năng quản trị dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý. Ngoài ra, học viên còn được tiếp thu các báo cáo thực tiễn về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ thực tế của các địa phương; kỹ năng huy động và quản lý nguồn lực phục vụ phát triển; chuyển đổi số và quản trị địa phương hiện đại ở cấp xã, phường…

Đồng chí Lê Chí Công - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Lê Chí Công - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh nhấn mạnh: Công tác cán bộ là "gốc của mọi công việc", do đó, việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở là nhiệm vụ then chốt. Đặc biệt trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đặc thù địa bàn miền núi, biên giới, khóa bồi dưỡng sẽ góp phần củng cố bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực quản trị hiện đại, giúp cán bộ giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Đồng thời yêu cầu các giảng viên đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn lý luận với thực tiễn; các học viên chấp hành nghiêm nội quy, tích cực thảo luận, chủ động nâng cao năng lực để áp dụng hiệu quả vào công tác tại địa phương.