Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho 159 cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh An Giang

Quang cảnh lễ khai giảng. Ảnh: NGUYỄN PHÁT

Sáng 10/11, Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang phối hợp Học viện Chính trị khu vực IV và Trường Chính trị Tôn Đức Thắng (An Giang) khai giảng hai lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho 159 cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn.

Hai lớp bồi dưỡng gồm: Lớp bồi dưỡng dành cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (85 học viên) và Lớp dành cho cán bộ cấp phòng thuộc sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh (74 học viên).

Từ ngày 10 đến 18/11, các học viên sẽ được bồi dưỡng các chuyên đề bám sát thực tiễn, tập trung trao đổi tình huống, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

Bên cạnh đó, học viên được cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác lãnh đạo, quản lý nhằm nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng hệ thống chính trị trong tình hình mới.