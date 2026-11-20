Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian 5 ngày học tập, các học viên được nghiên cứu, trao đổi 7 chuyên đề trọng tâm, gồm: Tư duy, tầm nhìn của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã về phát triển địa phương; lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở cấp xã trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp; kỹ năng xác định mục tiêu và xây dựng tầm nhìn phát triển; kỹ năng ra quyết định; kỹ năng xử lý điểm nóng chính trị - xã hội và khủng hoảng ở cơ sở; kỹ năng phát ngôn, tiếp xúc báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông; kỹ năng quản trị dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Điểm đáng chú ý của chương trình là kết hợp giữa trang bị kiến thức lý luận với trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, gắn nội dung học tập với những vấn đề đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở cơ sở. Qua đó, giúp học viên nâng cao tư duy chiến lược, năng lực nhận diện và giải quyết vấn đề, kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ, xử lý tình huống phát sinh và chủ động thích ứng với yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, điều hành trong giai đoạn hiện nay.

Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đội ngũ cán bộ cấp xã đứng trước yêu cầu ngày càng cao về năng lực quản trị, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động và khả năng phối hợp trong thực thi công vụ. Vì vậy, việc tổ chức lớp bồi dưỡng có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng chính quyền cơ sở hoạt động chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Kết thúc khóa học, 51/51 học viên được Trường Chính trị tỉnh Điện Biên công nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo quy định.

Thông qua lớp bồi dưỡng, mỗi học viên có thêm kiến thức, kỹ năng và phương pháp công tác để vận dụng vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị; góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, xây dựng xã Na Sang ngày càng phát triển.