Quang cảnh khai mạc lớp bồi dưỡng - Ảnh:H.T

Trong 2 ngày 28 - 29/11/, các học viên được tiếp cận, trao đổi 4 chuyên đề trọng tâm, gồm: Hệ thống chính trị, Hiến pháp và những vấn đề mới của hệ thống pháp luật Việt Nam; quyền con người, quyền công dân và các chế định pháp luật chuyên ngành; một số vấn đề cơ bản của pháp luật quốc tế và hội nhập kinh tế quốc tế; kiến thức kinh tế ứng dụng, tài chính cá nhân và kỹ năng xử lý tình huống pháp luật thực tiễn.

Đại biểu tham dự khai mạc lớp bồi dưỡng - Ảnh: H.T

Nội dung bồi dưỡng tập trung vào những vấn đề có tính thời sự, gắn với sự vận động của đời sống kinh tế, xã hội và những thay đổi trong hệ thống pháp luật. Đây cũng là những kiến thức thiết thực, giúp giáo viên mở rộng nền tảng chuyên môn, nâng cao khả năng phân tích, liên hệ thực tiễn và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình giảng dạy.

Thông qua lớp bồi dưỡng, đội ngũ giáo viên có thêm điều kiện cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và đổi mới phương pháp truyền đạt theo hướng gắn lý luận với thực tiễn. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục công dân, Giáo dục kinh tế và pháp luật; giúp học sinh không chỉ nắm vững kiến thức mà còn hình thành ý thức công dân, trách nhiệm xã hội, năng lực vận dụng kiến thức kinh tế và pháp luật vào cuộc sống.