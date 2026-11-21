Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông; ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Phonesy Bounmixay, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại TPHCM; bà Hoàng Thị Lề, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Dân tộc và Tôn giáo); ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Theo Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông, việc hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có ý nghĩa thiết thực. Ảnh: Nguyễn Huế

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông chúc mừng 20 học viên Lào đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc và tôn giáo.

Thứ trưởng nhấn mạnh, trong mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có ý nghĩa thiết thực. Hoạt động này không chỉ góp phần chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm mà còn tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa đội ngũ cán bộ hai nước.

Theo Thứ trưởng, Việt Nam và Lào có nhiều vấn đề cùng quan tâm trong lĩnh vực công tác dân tộc, tôn giáo, song mỗi nước cũng có những điều kiện và kinh nghiệm quản lý riêng. Vì vậy, việc trao đổi, học hỏi lẫn nhau là cần thiết, nhất là trong bối cảnh yêu cầu quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện chính sách ngày càng cao.

Thứ trưởng ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang cùng sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan. Chương trình được triển khai theo hướng gắn kiến thức với thực tiễn, chú trọng trao đổi kinh nghiệm và những vấn đề xuất phát từ nhu cầu công tác của học viên.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông trao chứng nhận cho các học viên Lào. Ảnh: Nguyễn Huế

Thứ trưởng cũng đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc, sự chủ động và những ý kiến trao đổi từ thực tiễn của 20 học viên Lào. Ông mong muốn khi trở về nước, các học viên tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn và vận dụng sáng tạo những kiến thức, kinh nghiệm phù hợp với thực tiễn công tác tại cơ quan, địa phương mình; đồng thời chia sẻ kết quả học tập với đồng nghiệp, góp phần lan tỏa giá trị của chương trình bồi dưỡng.

Để nâng cao chất lượng hợp tác trong thời gian tới, Thứ trưởng Y Thông cho rằng cần nâng cao tính thiết thực của nội dung bồi dưỡng, tập trung vào những vấn đề hai bên cùng quan tâm, nhất là quản lý nhà nước, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo...

Học hỏi kinh nghiệm và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào

Đại diện đoàn học viên Lào, ông Phongtisouk Siphomthaviboun, Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc và Tôn giáo, Văn phòng Chính phủ CHDCND Lào, cho biết sau hai tháng học tập, cùng các chuyến nghiên cứu thực tế tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và TPHCM, các học viên có thêm kiến thức về công tác dân tộc, tôn giáo, đồng thời tiếp cận những kinh nghiệm, phương pháp tổ chức thực hiện chính sách từ thực tiễn Việt Nam.

Ông Phongtisouk Siphomthaviboun, Phó Vụ trưởng vụ Dân tộc và Tôn giáo Văn phòng Chính phủ CHDCND Lào. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo ông, những nội dung được học tập, quan sát và trực tiếp trao đổi là nguồn tham khảo quý báu để các học viên tiếp tục nghiên cứu, vận dụng phù hợp vào công việc tại Lào.

Thay mặt đoàn, ông Phongtisouk Siphomthaviboun cảm ơn lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam, các cơ quan hữu quan của hai nước, Ban Giám hiệu, đội ngũ giảng viên, cán bộ và nhân viên Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang đã quan tâm, tạo điều kiện tổ chức khóa học, tận tình giảng dạy và đồng hành cùng đoàn trong suốt thời gian qua.

Bà Hoàng Thị Lề, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (thứ 5 từ phải sang) trao chứng nhận cho các học viên Lào. Ảnh: Nguyễn Huế

Ông cho biết, bên cạnh những kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn, điều để lại nhiều tình cảm đối với các học viên là sự đón tiếp chu đáo, chân thành của các cơ quan, đơn vị và người dân Việt Nam.

Đại diện đoàn học viên cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục có những cơ hội gặp gỡ, trao đổi và hợp tác với các đồng nghiệp Việt Nam, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Lào

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Lê Phú Thắng, Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang, cho biết: Trong quá trình tổ chức khóa bồi dưỡng, nhà trường xác định chương trình không chỉ bảo đảm kế hoạch, chất lượng chuyên môn mà còn chú trọng công tác tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi để các học viên Lào học tập, nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm.

Những câu hỏi, ý kiến trao đổi và kinh nghiệm thực tiễn từ phía học viên Lào cũng góp phần làm cho chương trình thêm sinh động, thiết thực.

Từ kết quả khóa học, nhà trường sẽ tiếp tục nâng cao năng lực tổ chức và chất lượng các hoạt động bồi dưỡng, sẵn sàng thực hiện những nhiệm vụ hợp tác tiếp theo khi được Bộ Dân tộc và Tôn giáo giao phó.

Các đại biểu cùng học viên chụp hình lưu niệm. Ảnh: Nguyễn Huế