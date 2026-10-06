Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quản lý về giảm thiểu tình trạng tảo hôn

Các đại biêu tham gia Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có 75 đại biểu là cán bộ và nhân viên y tế các xã khu vực phía Nam của tỉnh, trực tiếp phụ trách quản lý, tổ chức thực hiện dự án.

Đây là nội dung nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030.

Theo báo cáo, đến nay Thái Nguyên không còn tình trạng hôn nhân cận huyết thống. Tuy nhiên, năm 2025, toàn tỉnh vẫn còn 71 trường hợp tảo hôn tại 15 xã; 6 tháng đầu năm 2026 có 22 trường hợp tảo hôn tại 9 xã. Các trường hợp tập trung chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Tại nhiều trường học của tỉnh, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh về vấn nạn tảo hôn được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được cập nhật những thông tin mới nhất về tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh và được lĩnh hội nhiều kiến thức bổ ích như: Giải pháp giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; quy định pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và các quy địnhliên quan; kiến thức về hôn nhân và gia đình.

Đại biểu cũng được hướng dẫn chuyên môn về tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; văn bản chỉ đạo của tỉnh thực hiện mục tiêu đến năm 2027 không còn tình trạng tảo hôn trên địa bàn.