Bồi dưỡng hướng dẫn quy trình thực hiện đầu tư điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và an toàn điện

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Tham gia lớp bồi dưỡng có đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, lãnh đạo Công ty Điện lực Lạng Sơn và cán bộ phụ trách lĩnh vực công thương của 65 xã, phường.

Đại diện Sở Công Thương phát biểu tại lớp bồi dưỡng

Theo báo cáo đề dẫn của Sở Công Thương tại lớp bồi dưỡng, phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ là một chủ trương lớn và xuyên suốt nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng tại chỗ, giảm áp lực cung ứng điện và thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Chính phủ ban hành Nghị định 58/2025/NĐ-CP đã tạo hành lang pháp lý rõ ràng về quy định đấu nối, tỷ lệ mua bán điện dư cũng như các ưu đãi cho hệ thống lưu trữ và năng lượng tái tạo.

Các đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng

Ngay sau khi ban hành Nghị định số 58/2025/NĐ-CP, Chính phủ đã ban hành Nghị định 62/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực, qua đó hướng dẫn các quy định chi tiết về an toàn điện, thực hiện huấn luyện định kỳ, đến khoảng cách an toàn phóng điện và bảo vệ hành lang lưới điện.

Giảng viên của Công ty Điện lực Lạng Sơn trình bày, hướng dẫn về những quy định của Luật Điện lực tại lớp bồi dưỡng

Tại lớp bồi dưỡng, các giảng viên của Sở Công Thương và Công ty Điện lực Lạng Sơn đã phổ biến những nội dung chính của Nghị định số 58/2025/NĐ-CP vàNghị định 62/2025/NĐ-CP; quy trình thực hiện đầu tư điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ; những thay đổi về phát triển điện mặt trời mái nhà và triển khai nhiệm vụ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, Nghị định số 243/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2025/NĐ-CP ngày 3/3/2025 của Chính phủ quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn, Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 3/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới; quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

Thông qua lớp bồi dưỡng, cán bộ phụ trách lĩnh vực công thương của các xã, phường nắm rõ hơn về những quy định mới trong phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và các quy định trong đảm bảo an toàn hành lang lưới điện. Từ đó giúp các cán bộ phụ trách lĩnh vực xử lý những vướng mắc trong thực tiễn về phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, cũng như nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn hành lang lưới điện trên địa bàn.

Được biết, tính đến 30/9/2026, trên địa bàn tỉnh đã có 455 công trình điện mặt trời mái nhà của khách hàng đã được lắp đặt và đưa vào sử dụng (5 khách hàng là cơ quan hành chính nhà nước; 59 khách hàng là doanh nghiệp; 391 khách hàng là hộ gia đình). Tổng công suất lắp đặt là 10.310,12 kWp.