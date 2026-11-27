GS.TS Bùi Thị Lâm - Hiệu trưởng Trường Khoa học Phát triển Trẻ thơ báo cáo tại hội thảo.

Hội thảo do Trường Khoa học Phát triển Trẻ thơ (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) tổ chức, nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu về phát triển năng lực giáo viên tổ chức hoạt động STEM.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện Bộ GD&ĐT, UNICEF Việt Nam, các cơ sở đào tạo giáo viên, cơ quan quản lý giáo dục và trường mầm non.

Hội thảo cũng nằm trong khuôn khổ nhiệm vụ GPE-KIX “Tăng cường năng lực cho giáo viên mầm non để thúc đẩy trải nghiệm học tập chất lượng cao thông qua sáng kiến phát triển chuyên môn dựa trên công nghệ có khả năng nhân rộng” – do PGS.TS Bùi Thị Lâm - Hiệu trưởng Trường Khoa học Phát triển Trẻ thơ là chủ nhiệm nhiệm vụ.

Nghiên cứu tập trung điều chỉnh mô hình STEMsmart phù hợp với điều kiện các trường mầm non Việt Nam. Theo PGS.TS Bùi Thị Lâm, ở bậc mầm non, trẻ có thể làm quen với khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học thông qua trò chơi, hoạt động trải nghiệm gần gũi. Để tổ chức hiệu quả, giáo viên cần lựa chọn nội dung phù hợp với lứa tuổi, quan sát cách trẻ tham gia và điều chỉnh hoạt động theo nhu cầu, khả năng của trẻ.

Mô hình STEMsmart kết hợp khóa học, hội thảo trực tuyến, học liệu STEM sử dụng tại lớp, công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ lập kế hoạch và cộng đồng thực hành để giáo viên trao đổi, nhận phản hồi.

Chuyên gia chia sẻ tại hội thảo.

Để đánh giá hiệu quả, nhóm nghiên cứu so sánh giữa các trường áp dụng và không áp dụng mô hình, dựa trên khảo sát, quan sát lớp học và phỏng vấn.

Tại Hội thảo, đại diện các trường mầm non ở Hải Phòng, Cần Thơ và Quảng Trị chia sẻ kinh nghiệm tổ chức học tập chuyên môn và thực hành tại lớp. Nội dung trao đổi tập trung vào điều kiện cần chuẩn bị, lựa chọn học liệu và tổ chức thực hành. Kinh nghiệm phát triển năng lực giáo viên tại cơ sở giáo dục mầm non của hệ thống STEAM Wonders cũng được chia sẻ.

Báo cáo viên quốc tế từ Indonesia, Mông Cổ, Philippines và Đài Loan trao đổi trực tuyến về phát triển chuyên môn, tổ chức STEAM và công bằng trong giáo dục STEM; đồng thời đề cập khó khăn trong bồi dưỡng và thiết kế dự án STEAM cho trẻ.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học cũng đặt vấn đề về hỗ trợ giáo viên sau bồi dưỡng và điều kiện mở rộng mô hình. Đại biểu tập trung thảo luận vai trò của cán bộ quản lý trong tạo cơ hội để giáo viên học tập cùng đồng nghiệp; đồng thời xem xét cách thiết kế nội dung và hỗ trợ sau khóa học.

Các chuyên gia, nhà khoa học và đại biểu tham dự hội thảo.

Những trao đổi tại Hội thảo góp thêm căn cứ phát triển chương trình bồi dưỡng giáo viên về STEM, đồng thời tăng cường chia sẻ học liệu và kinh nghiệm giữa các cơ sở đào tạo, nhóm nghiên cứu và trường mầm non.