Bồi dưỡng giáo viên, đẩy mạnh xã hội hóa khi triển khai tiếng Anh ở bậc mầm non

Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT làm việc với Sở GD-ĐT TPHCM về xây dựng mô hình, kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu triển khai tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai ở mầm non.

Nâng cao năng lực giáo viên

Theo bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng Phòng Giáo dục mầm non (Sở GD-ĐT TPHCM), hiện nay năng lực tiếng Anh của giáo viên mầm non chênh lệch lớn giữa các khu vực. Trong đó, loại hình nhóm lớp độc lập và trường mầm non giữ trẻ là con công nhân gặp nhiều khó khăn về năng lực tiếng Anh của giáo viên và nhu cầu phụ huynh cho con làm quen tiếng Anh.

Đơn cử, trên địa bàn phường Cát Lái, ông Đặng Minh Ngôn, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Cát Lái, cho biết, địa phương có 24/40 trường mầm non triển khai cho trẻ làm quen tiếng Anh. Đối với trường công lập, hầu hết giáo viên thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm, chưa có biên chế giáo viên dạy tiếng Anh. Riêng các cơ sở ngoài công lập, hạn chế về năng lực ngoại ngữ của giáo viên là điểm nghẽn lớn nhất khi triển khai cho trẻ làm quen tiếng Anh.

Tại phường Bình Trưng, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Bình Trưng, nêu thực tế, để đáp ứng nhu cầu tức thời, các trường đang phối hợp với trung tâm ngoại ngữ để triển khai hoạt động. Tuy nhiên, về lâu dài, cần chủ trương và lộ trình đào tạo giáo viên tiếng Anh bài bản ở bậc mầm non.

Ở góc độ giáo viên, thầy Thái Hồng Duy, giáo viên Trường Mầm non 19/5 Thành phố (phường Tân Định), bày tỏ, nhiều giáo viên muốn tham gia nhưng còn e ngại năng lực bản thân, chưa có sự tự tin.

Riêng với cô Nguyễn Hồ Bảo Châu, giáo viên Trường Mầm non Vàng Anh (phường Chợ Quán), ngoài năng lực chuyên môn tiếng Anh như kỹ năng phát âm, cấu trúc ngữ pháp, giáo viên cần được hướng dẫn về thiết kế chương trình tiếng Anh phù hợp trẻ ở từng độ tuổi, phương pháp tổ chức các hoạt động, tích hợp nội dung làm quen tiếng Anh vào các hoạt động trên lớp.

Chủ động triển khai theo hình thức xã hội hóa

Theo đoàn công tác, nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên mầm non tại TPHCM hiện nay tập trung ở hai nội dung chính là năng lực thiết kế chương trình và năng lực tiếng Anh, ngoài ra cần hỗ trợ thêm một số yếu tố đi kèm như phương pháp tổ chức hoạt động, công tác phối hợp với gia đình học sinh...

Về thực tế triển khai, các cơ sở giáo dục mầm non hiện nay cho trẻ làm quen tiếng Anh chủ yếu qua phần mềm, phối hợp với đơn vị liên kết; giáo viên bản ngữ giữ vai trò chủ đạo, giáo viên Việt Nam trợ giảng.

Bà Nguyễn Thị Minh Thảo, chuyên viên Vụ Giáo dục mầm non (Bộ GD-ĐT) mong muốn các địa phương chủ động triển khai theo hình thức xã hội hóa

Các cơ sở giáo dục mầm non đề xuất chức danh, vị trí việc làm riêng cho giáo viên dạy tiếng Anh, tách khỏi chức danh giáo viên chăm sóc trẻ để không tạo thêm áp lực cho giáo viên mầm non.

Trước đề xuất và thực tế triển khai tại TPHCM, bà Nguyễn Thị Minh Thảo, chuyên viên Vụ Giáo dục mầm non (Bộ GD-ĐT) khẳng định, triển khai cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh được xem là một trong các nhiệm vụ chính trị đã được thể chế hóa bằng nghị định. Bộ GD-ĐT chọn ba địa phương thí điểm là Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM.

"Công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên cần triển khai bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó trường đại học xây dựng khung chương trình chuẩn đào tạo giáo viên, địa phương chủ động các giải pháp thu hút nhân lực chất lượng cao, đặt hàng các trường sư phạm để tạo nguồn giáo viên đáp ứng yêu cầu.

Hiện nay, biên chế giáo viên không thể tăng thêm nên Bộ GD-ĐT định hướng triển khai theo hình thức xã hội hóa, riêng vùng khó khăn nhà nước sẽ đầu tư. Việc triển khai không hạn chế, giới hạn trong một mô hình mà đa dạng mô hình; nơi nào có đủ điều kiện thì làm, nơi chưa đủ điều kiện thì chuẩn bị điều kiện để triển khai; không đánh giá, không tạo áp lực thành tích cho các địa phương và nhà trường", đại diện Bộ GD-ĐT cho hay.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TPHCM, toàn thành phố có 741 cơ sở giáo dục mầm non đã triển khai cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh (đạt tỷ lệ 48,9%). Trong đó, công lập có 142 cơ sở (tỷ lệ 91,03); ngoài công lập có 279 cơ sở (tỷ lệ 62,0 %); nhóm lớp độc lập có 320 cơ sở (tỷ lệ 36,45%). Hình thức triển khai hiện nay chủ yếu là cơ sở giáo dục mầm non phối hợp với các trung tâm ngoại ngữ, đơn vị cung cấp chương trình có đủ điều kiện pháp lý, sử dụng tài liệu đã được Bộ GD-ĐT thẩm định, phê duyệt.