Giảm lý thuyết, tăng thực hành

Dự thảo Thông tư được xây dựng nhằm triển khai quy định về bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp theo Luật Nhà giáo, hình thành những năng lực cơ bản, thiết yếu đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giảng viên cao đẳng, giảng viên đại học.

Bồi dưỡng giảng viên: Sẽ giảm lý thuyết, tăng thực hành

Chương trình cũng hướng tới đáp ứng yêu cầu mới của hoạt động nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, bảo đảm và cải tiến chất lượng giáo dục.

Theo Bộ GD&ĐT, chương trình được thiết kế lại theo hướng giảm những nội dung lý thuyết, trùng lặp với các chương trình bồi dưỡng khác; tăng thời lượng thực hành, thảo luận, bài tập, xử lý tình huống và vận dụng vào hoạt động nghề nghiệp.

Việc đánh giá kết quả học tập được thực hiện theo từng mô đun, căn cứ vào chuẩn đầu ra và chú trọng khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng thông qua nhiệm vụ, sản phẩm, thực hành cùng các minh chứng phù hợp, thay vì tập trung vào ghi nhớ, tái hiện kiến thức.

Chương trình gồm khối năng lực chung và năng lực đặc thù. Trong đó, 4 mô đun chung được áp dụng cho cả giảng viên cao đẳng và giảng viên đại học; mỗi nhóm giảng viên có thêm một mô đun đặc thù.

Đối với giảng viên cao đẳng, nội dung đặc thù chú trọng tổ chức đào tạo gắn với doanh nghiệp, thị trường lao động và thực tiễn nghề nghiệp.

Đối với giảng viên đại học, chương trình bố trí mô đun về thiết kế, tổ chức dạy học và đánh giá người học, nhằm hình thành năng lực sư phạm đại học cơ bản.

Cấu trúc này nhằm phân định chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp với chương trình bồi dưỡng năng lực sư phạm, hạn chế trùng lặp và bảo đảm nội dung phù hợp với đặc thù nghề nghiệp của từng nhóm giảng viên.

Có thể tích lũy kết quả theo từng mô đun

Theo dự thảo, người học có thể đăng ký toàn bộ chương trình hoặc từng mô đun. Kết quả hoàn thành hoặc được công nhận hoàn thành từng mô đun được tích lũy để xác định việc hoàn thành chương trình và cấp chứng chỉ.

Một điểm mới đáng chú ý là mỗi mô đun có thể được hoàn thành theo một trong ba phương thức: học tập và đánh giá; công nhận kết quả học tập; hoặc đánh giá, công nhận năng lực đã có. Dù theo phương thức nào, kết quả đều phải được xác định trên cùng chuẩn đầu ra của mô đun.

Đối với công nhận kết quả học tập, chương trình, môn học, mô đun hoặc học phần mà người học đã hoàn thành sẽ được đối sánh với chuẩn đầu ra và nội dung cốt lõi của mô đun tương ứng. Nếu được công nhận, người học không phải học và đánh giá lại mô đun đó.

Giảng viên có năng lực được hình thành thông qua hoạt động nghề nghiệp, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tự học hoặc tự bồi dưỡng nhưng chưa đủ căn cứ công nhận kết quả học tập có thể đăng ký đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra.

Việc đánh giá có thể được thực hiện thông qua hồ sơ năng lực, sản phẩm chuyên môn, bài giảng, đề án, sáng kiến, báo cáo chuyên môn, thực hành, thuyết minh hoặc bảo vệ sản phẩm. Giảng viên đáp ứng đầy đủ chuẩn đầu ra của mô đun nào sẽ được công nhận hoàn thành mô đun đó.

Dự thảo cũng cho phép cơ sở giáo dục đáp ứng đầy đủ yêu cầu bảo đảm chất lượng được chủ động tổ chức bồi dưỡng, công nhận kết quả học tập; đánh giá, công nhận năng lực đã có và cấp chứng chỉ trong phạm vi quy định.

Việc thiết kế chương trình theo mô đun và công nhận những kết quả người học đã tích lũy được kỳ vọng giảm thời gian, chi phí không cần thiết, đồng thời nâng cao tính thực chất của hoạt động bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giảng viên.