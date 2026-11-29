Công trình thanh niên của Đoàn Khối các cơ quan Đảng tỉnh tại xã Mường Chanh

Đoàn Khối các cơ quan Đảng tỉnh là Đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc Tỉnh đoàn, gồm 6 tổ chức Đoàn tại các đơn vị: Trường Đại học Tây Bắc, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La, Trường Chính trị tỉnh và Cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh; với hơn 4.900 đoàn viên. Phần lớn đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức trẻ và sinh viên có trình độ chuyên môn. Tuy nhiên, áp lực công việc chuyên môn và tính chất kiêm nhiệmcủa đội ngũ cán bộ Đoàn đặt ra không ít khó khăn trong tập hợp, duy trì phong trào. Trước thực tế đó, Ban Thường vụ Đoàn Khối chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn phong trào Đoàn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị.

Chị Lường Thị Hòa, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Đảng tỉnh trong một diễn đàn dành cho thanh niên

Theo chị Lường Thị Hòa, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Đảng tỉnh, công tác tạo nguồn, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đoàn. Hằng năm, Ban Thường vụ Đoàn Khối chỉ đạo các cơ sở Đoàn rà soát nguồn, xây dựng kế hoạch và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng. Việc lựa chọn được thực hiện trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, quá trình tham gia hoạt động Đoàn, phong trào thanh niên và ý thức rèn luyện, phấn đấu của mỗi đoàn viên.

Đoàn viên Đoàn Khối các cơ quan Đảng tỉnh tham gia tiếp sức mùa thi năm 2026

Trong năm 2026, Đoàn Khối các cơ quan Đảng tỉnh duy trì sôi nổi các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện và cống hiến. Gần 90 hoạt động hưởng ứng “Ngày Thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” cùng 10 công trình, phần việc thanh niên đã thu hút hơn 2.500 lượt đoàn viên tham gia, huy động nguồn lực gần 300 triệu đồng. Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, Đoàn Khối thành lập 25 đội hình tình nguyện với tổng giá trị các hoạt động trên 250 triệu đồng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng thông qua hơn 20 hoạt động sinh hoạt chính trị, chuyên đề trong Tháng Thanh niên, thu hút trên 90% đoàn viên tham gia. Cùng với đó, Tổ hỗ trợ chuyển đổi số gồm 19 thành viên được thành lập, tích cực hướng dẫn người dân tiếp cận các dịch vụ số và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, trồng mới trên 1.000 cây xanh.

Chị Lò Thị Minh Châu trong Lễ kết nạp đảng viên mới tại Đảng bộ Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La. Ảnh PV

Tại Chi đoàn Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La, các hoạt động giáo dục, tình nguyện được triển khai gắn với đặc thù của cơ quan báo chí. Trong năm 2026, chi đoàn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tiêu biểu là chương trình “Xuân yêu thương - Tết thêm gắn kết” tại xã Chiềng Sơ và xã Bó Sinh; đồng thời tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, tiếp sức mùa thi, bảo vệ môi trường. Chị Lò Thị Minh Châu, Phó Bí thư Chi đoàn, chia sẻ: Chi đoàn khuyến khích đoàn viên phát huy tinh thần sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở. Trong năm, chi đoàn có 5 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

ĐVTN Trường Đại học Tây Bắc tham gia tình nguyện hè 2026

Với lực lượng đoàn viên, sinh viên đông đảo, Đoàn Trường Đại học Tây Bắc cũng có nhiều lợi thế trong công tác tạo nguồn phát triển Đảng. Hằng năm, Đoàn trường duy trì các hoạt động tình nguyện “Mùa hè xanh”, đội hình “Mùa hè số”, huy động sinh viên tình nguyện hỗ trợ bà con vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai, triển khai sâu rộng các phong trào “Sinh viên 3 tốt”, “Sinh viên 5 tốt”, nghiên cứu khoa học… giúp sinh viên vừa học tập vừa rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh. Năm 2026, Đoàn trường đã giới thiệu 36 sinh viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Em Lường Nam Phước (thứ 3 từ trái sang) trong Lễ kết nạp đảng viên mới

Là một trong những đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng trong năm 2026, em Lường Nam Phước, sinh viên K64 Đại học Giáo dục Tiểu học D, Khoa Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Tây Bắc, luôn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên. Tháng 8 vừa qua, Phước vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng sau quá trình nỗ lực học tập, rèn luyện và cống hiến. Chia sẻ về dấu mốc ý nghĩa này, Phước cho biết: “Thông qua các hoạt động tình nguyện, đặc biệt là những chuyến công tác tại cơ sở, em có thêm cơ hội rèn luyện kỹ năng, hiểu rõ hơn trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng. Được kết nạp vào Đảng là niềm vinh dự lớn, đồng thời là động lực để em tiếp tục học tập, tu dưỡng và đóng góp cho quê hương, đất nước.”

Chi bộ Tòa án nhân dân khu vực 6 tổ chức kết nạp đảng viên mới

Từ các phong trào hành động thiết thực, các cơ sở đoàn thuộc Đoàn Khối đã phát hiện, bồi dưỡng được nhiều nhân tố tích cực. Năm 2026, toàn Khối đã giới thiệu 155 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; trong đó, có 55 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Phát huy những kết quả đạt được, Đoàn Khối các cơ quan Đảng tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, phát huy vai trò tiên phong của đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cải cách hành chính, chuyển đổi số và đạo đức văn hóa công vụ. Đồng thời, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, tạo nguồn kết nạp Đảng có chất lượng, góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, trách nhiệm với công việc và cộng đồng.