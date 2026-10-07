Bồi dưỡng đạo đức công vụ, văn hóa công sở cho cán bộ, công chức, viên chức cấp xã

Sáng 7-10, Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đạo đức công vụ, văn hóa công sở và quy tắc ứng xử trong thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu và học viên dự lễ khai giảng.

Trong 3 ngày, học viên được bồi dưỡng các chuyên đề về: Chuẩn mực đạo đức công vụ, văn hóa công sở và quy tắc ứng xử trong xây dựng nền hành chính phục vụ ở cấp xã; kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chức; giao tiếp, ứng xử hành chính và xử lý tình huống trong quan hệ công vụ tại công sở; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức.

Các học viên còn được bồi dưỡng kiến thức về thực thi công vụ theo vị trí việc làm gắn với phối hợp công tác, trách nhiệm cá nhân và chất lượng phục vụ Nhân dân; thực tiễn xây dựng đạo đức công vụ, văn hóa công sở và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Khánh Hòa.

Qua lớp bồi dưỡng nhằm củng cố nhận thức về chuẩn mực đạo đức công vụ, văn hóa công sở và quy tắc ứng xử; nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm công vụ, trách nhiệm giải trình và kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.