Bồi dưỡng đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2026–2031

Quang cảnh hội nghị.

Tham gia lớp bồi dưỡng 89 đại biểu HĐND các xã: Phong Thổ, Khổng Lào, Sì Lở Lầu, Dào San. Các đại biểu được nghiên cứu những nội dung thiết thực liên quan đến hoạt động của HĐND cấp xã. Trong đó, tập trung vào kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kỹ năng giám sát, chất vấn, thảo luận; giám sát ngân sách, tài chính công, đất đai, tài nguyên, môi trường; ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của HĐND. Đồng thời, được cung cấp những kinh nghiệm thực tiễn về nâng cao chất lượng thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng và phối hợp giữa HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Trong 6 ngày, các đại biểu được trao đổi, thảo luận, thực hành và xử lý tình huống, gắn với thực tiễn hoạt động của HĐND cấp xã, từ đó, nâng cao phương pháp, kỹ năng và khả năng vận dụng vào thực tiễn hoạt động của người đại biểu nhân dân.

Đại biểu dự hội nghị.

Giảng viên truyền đạt kiến thức cho học viên tại lớp bồi dưỡng.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp đội ngũ đại biểu HĐND cấp xã cập nhật kiến thức, phương pháp tư duy và những kỹ năng cần thiết; nâng cao năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần xây dựng HĐND cấp xã ngày càng hoạt động thực chất, hiệu quả, gần dân, sát dân và đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.