Bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031

Các đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng.

Các đại biểu được bồi dưỡng chuyên đề kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của đại biểu HĐND cấp xã.

Trong thời gian 5 ngày (30/9-4/10), các đại biểu được cập nhật nội dung chính như: Tổ chức, hoạt động của HĐND cấp xã trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp; kiểm soát quyền lực nhà nước, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ở địa phương; trang bị kỹ năng giám sát thi hành pháp luật; giám sát ngân sách, tài chính công; quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường; kỹ năng chất vấn, thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương; ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác dữ liệu và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động của HĐND an toàn, hiệu quả.

Cùng với đó, tổ chức trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong việc phối hợp giữa HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội; nâng cao chất lượng thảo luận, giám sát và quyết định các vấn đề ở địa phương.

Thông qua lớp bồi dưỡng, các đại biểu được cập nhật, bổ sung kiến thức, nâng cao kỹ năng và phương pháp hoạt động của HĐND cấp xã; đồng thời tăng cường khả năng giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phục vụ tốt hơn mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.