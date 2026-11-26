Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Thi hành án Dân sự tỉnh Trần Văn Dũng chủ trì.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt các chuyên đề: Một số kỹ năng, kinh nghiệm công tác thi hành án hành chính; những tồn tại, hạn chế, vi phạm phổ biến của UBND các cấp trong thi hành án hành chính qua thực tiễn công tác kiểm sát và các kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả chấp hành pháp luật thi hành án hành chính; trách nhiệm của UBND, Chủ tịch UBND và yêu cầu của cấp có thẩm quyền đối với công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

Điểm cầu các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Hội nghị nhằm trang bị kỹ năng, nâng cao năng lực, chất lượng, bảo đảm thi hành án hành chính, nhất là việc thực hiện đồng bộ các giải pháp ở nhiều cấp, nhiều ngành. Đồng thời, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, chính quyền địa phương; tăng cường vai trò của cơ quan kiểm sát trong kiểm sát việc chấp hành bản án, quyết định hành chính nhất là các vụ việc đã có quyết định buộc thi hành án hoặc chậm, kéo dài.