Bồi dưỡng công tác giáo dục khởi nghiệp ngành giáo dục và đào tạo năm học 2026 - 2027

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng là những cán bộ quản lý phụ trách công tác giáo dục khởi nghiệp và giáo viên trực tiếp hướng dẫn học sinh, sinh viên thực hiện dự án khởi nghiệp của Trường Cao đẳng Lạng Sơn, Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc, các trường có cấp THCS, THPT trên địa bàn tỉnh.

Các cán bộ quản lý, giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng

Tại lớp bồi dưỡng, các báo cáo viên của Sở GD&ĐT đã truyền đạt tới các học viên một số định hướng triển khai Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp tỉnh năm 2026"; những điểm cần lưu ý khi hoàn thiện hồ sơ dự án khởi nghiệp, cách thức nộp sản phẩm; các phương pháp đưa sản phẩm vào thị trường, các hình thức marketing, quảng bá sản phẩm; xây dựng video quảng bá sản phẩm khởi nghiệp.

Báo cáo viên truyền đạt nội dung tại lớp bồi dưỡng

Cùng đó, các học viên được hướng dẫn cách hình thành ý tưởng dự án khởi nghiệp; phương pháp nghiên cứu, triển khai hoàn thiện bản thuyết minh dự án khởi nghiệp; công tác phối hợp triển khai cung cấp nguyên liệu, sản xuất sản phẩm và hoàn thiện chứng nhận đảm bảo chất lượng cho sản phẩm khởi nghiệp. Đồng thời, các học viên cũng trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai công tác giáo dục khởi nghiệp tại đơn vị.

Khách mời chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp tại chương trình

Trong khuôn khổ chương trình bồi dưỡng, các học viên đã được khách mời chia sẻ những kinh nghiệm về khởi nghiệp, quảng bá sản phẩm, xây dựng video truyền thông trên nền tảng số... để từ đó áp dụng tại đơn vị mình trong công tác hướng dẫn học sinh, sinh viên thực hiện dự án khởi nghiệp.

Học viên trao đổi, thảo luận tại lớp bồi dưỡng

Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm hướng dẫn, đào tạo, nâng cao kiến thức kỹ năng khởi nghiệp, nghiên cứu sản xuất sản phẩm, chiến lược kinh doanh, marketing, hoàn thiện hồ sơ tham dự Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp tỉnh năm 2026" cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.