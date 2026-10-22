Bồi dưỡng chuyên sâu cho hơn 160 thôn, tổ đội trưởng

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng.

Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Trưởng ban Tổ chức lớp bồi dưỡng dự và phát biểu khai mạc.

Theo kế hoạch, năm 2026 Bộ CHQS tỉnh tổ chức bồi dưỡng cho 750 đồng chí là thôn, tổ đội trưởng thuộc Ban CHQS các xã, phường trên địa bàn tỉnh, chia thành 3 lớp.

Các đại biểu dự khai mạc lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian bồi dưỡng, học viên được nghiên cứu những nội dung cơ bản về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; công tác tham mưu cho cấp ủy, chi bộ thôn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; công tác động viên quốc phòng, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tổ chức, chỉ huy lực lượng dân quân tham gia phòng, chống thiên tai, cháy rừng và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ở cơ sở.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng, năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ thôn, tổ đội trưởng, góp phần nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự và xây dựng nông thôn mới ở cơ sở.