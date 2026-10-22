Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ lực lượng tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thành Đô đề nghị các đồng chí báo cáo viên, với kiến thức và kinh nghiệm của mình tập trung truyền đạt những nội dung trọng tâm, thiết thực, gắn với yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Chú trọng hướng dẫn kỹ năng nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình trên không gian mạng, kiểm chứng thông tin giả, thông tin xấu độc; xử lý các tình huống phát sinh; xây dựng nội dung tuyên truyền và lan tỏa thông tin tích cực; ứng dụng AI trong công tác chuyên môn. Đối với các đồng chí tham dự hội nghị cần nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa của hội nghị; chấp hành tốt nội quy, quy định; tập trung nghiên cứu, tiếp thu nội dung tập huấn, chủ động trao đổi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và thẳng thắn nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Sau hội nghị, khẩn trương vận dụng kiến thức, kỹ năng được trang bị vào thực tiễn công tác; chủ động cập nhật kiến thức về công nghệ số và AI, đổi mới phương thức tuyên truyền, đấu tranh, nâng cao chất lượng tham mưu, khả năng phát hiện, xử lý thông tin sai lệch và lan tỏa thông tin tích cực. Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan, đơn vị và lực lượng làm nhiệm vụ; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, Ban Chỉ đạo các cấp xử lý những vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Quang cảnh hội nghị.

Diễn ra trong 1 ngày, các đại biểu sẽ được Báo cáo viên truyền đạt những nội dung, chuyên đề gồm: Phương pháp phốp hợp các lực lượng, tổ chức xử lý khủng hoảng truyền thông liên quan đến vụ việc phức tạp, nhạy cảm được dư luận quan tâm, những vấn đề mới phát sinh cần xử lý, định hướng dư luận. Thực hành xây dựng ấn phẩm truyền thông số và tham gia chiến dịch lan tỏa thông tin tích cực.

Báo cáo viên truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.