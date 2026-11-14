Bồi dưỡng cấp ủy cấp xã năm 2026 cho gần 100 học viên

Các lớp được tổ chức tập trung trong thời gian 5 ngày (từ ngày 14 -18/11). Tham gia lớp bồi dưỡng có gần 100 học viên là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và cán bộ thuộc diện quy hoạch cấp ủy đến từ 15 xã, phường trên địa bàn tỉnh gồm các xã: Tân Uyên, Mường Khoa, Nậm Sỏ, Pắc Ta, Bản Bo, Bình Lư, Khun Há, Nậm Mạ, Nậm Tăm, Sin Suối Hồ, Pu Sam Cáp, Pa Tần, Tả Lèng và 2 phường: Đoàn Kết, Tân Phong.

Quang cảnh lễ khai mạc lớp bồi dưỡng.

Các học viên được học tập các chuyên đề tập trung vào kiến thức chung về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và phương thức lãnh đạo của cấp ủy cấp xã trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; những nội dung kiên định theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời, chương trình trang bị các kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết, đối thoại với nhân dân, công tác tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát và xử lý tình huống công tác Đảng.

Các đại biểu dự lễ khai mạc lớp bồi dưỡng.

Bên cạnh học lý thuyết, các học viên còn dành thời gian tham quan các mô hình và nghe báo cáo thực tiễn về đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng, vai trò của tổ chức đảng trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, học tập kinh nghiệm công tác xây dựng đảng tại phường Tân Phong.

Đồng chí Lê Chí Công - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Lê Chí Công – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh nhấn mạnh: Trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đối với cấp ủy cấp xã ngày càng cao. Phạm vi nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm thay đổi; các vấn đề phát sinh đòi hỏi được nắm bắt, lãnh đạo và giải quyết kịp thời từ cơ sở. Thực tiễn đó đòi hỏi mỗi cấp ủy viên phải vững vàng về bản lĩnh chính trị, nắm chắc chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước; có tư duy đổi mới, phương pháp khoa học, năng lực tổ chức thực hiện; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ, đoàn kết, gắn bó với nhân dân.

Giảng viên truyền đạt các chuyên đề tại lớp bồi dưỡng.

Đồng chí đề nghị giảng viên, báo cáo viên chuẩn bị chu đáo nội dung, tăng cường đồng giảng, gắn lý luận với thực tiễn; kết hợp giảng dạy với thảo luận, thực hành và xử lý tình huống. Nội dung cần sát nhiệm vụ của cấp ủy cấp xã, thực tiễn của tỉnh và từng xã, phường; khuyến khích học viên chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi giải pháp phù hợp. Các đồng chí học viên chấp hành nghiêm nội quy, tham gia đầy đủ chương trình; chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực thảo luận, liên hệ chức trách, nhiệm vụ và vận dụng kiến thức, kỹ năng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại cơ sở. Quản lý lớp và bộ phận phục vụ phối hợp với các đơn vị liên quan, bảo đảm điều kiện học tập, nghiên cứu thực địa; duy trì nền nếp và kịp thời xử lý vấn đề phát sinh.