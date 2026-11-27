Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được lãnh đạo Ủy ban Biên giới quốc gia và Sở Ngoại vụ chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý biên giới; khái quát các nội dung trọng tâm của văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; hướng dẫn quy trình giải quyết các tình huống phát sinh trên biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; những điểm mới trong quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các học viên được khảo sát và giới thiệu công tác quản lý biên giới tại mốc 836/2, khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc thuộc địa bàn xã Đàm Thủy.

Thông qua lớp bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức được củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng tham mưu và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đối ngoại; đồng thời tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cách làm hay giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác đối ngoại, quản lý biên giới, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.