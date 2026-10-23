Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành hướng dẫn thực hiện Đề án phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức, khuyến khích tinh thần tự học, tự nghiên cứu, góp phần đổi mới phương thức bồi dưỡng lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

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Theo hướng dẫn, việc triển khai Đề án được thực hiện trên cơ sở Hướng dẫn số 02, ngày 21-8-2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2684, ngày 24-8-2026. Thời gian thực hiện Đề án từ năm 2026 đến năm 2030. Đề án hướng đến sự thống nhất, nâng cao trình độ nhận thức; khuyến khích cán bộ, đảng viên ứng dụng công nghệ thông tin trong tự học tập, nghiên cứu, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức lý luận chính trị. Qua đó, đáp ứng nhu cầu học tập mọi lúc, mọi nơi, phù hợp với điều kiện công tác của từng cá nhân; nâng cao chất lượng bồi dưỡng, tiết kiệm chi phí và mở rộng số lượng cán bộ, đảng viên được tiếp cận kiến thức mới. Đồng thời, phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong học tập, bồi dưỡng và đánh giá kết quả tham gia của cán bộ, đảng viên.

Về nội dung, cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu trên Hệ thống thông tin Tuyên giáo thông qua hai mục chính. Tại mục “Lý luận”, thuộc chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, người học tiếp cận các chuyên đề chuyên sâu, bài viết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chuyên gia và nhà khoa học về lý luận chính trị. Tại mục “Học tập số Ban Tuyên giáo Trung ương”, thuộc chuyên mục Tiện ích, cán bộ, đảng viên nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; các bài giảng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử dân tộc Việt Nam. Sau khi học tập, người học đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký để làm bài thi, bài kiểm tra trắc nghiệm, tự kiểm tra và đánh giá kết quả theo hướng dẫn.

Để triển khai hiệu quả, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng phổ biến hướng dẫn, xây dựng kế hoạch học tập, bồi dưỡng hằng năm; bố trí nguồn lực, cơ sở kỹ thuật và kinh phí phục vụ việc học tập trực tuyến. Các đơn vị phân công cán bộ khai thác dữ liệu trên hệ thống để theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình học tập; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đánh giá, lấy kết quả học tập lý luận chính trị làm một trong những tiêu chí xếp loại thi đua, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm. Quá trình thực hiện phải bảo đảm nghiêm túc, thiết thực, đồng bộ, liên tục, tránh hình thức; kết hợp học tập với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…