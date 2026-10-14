Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ quy hoạch diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Dự lớp bồi dưỡng có PGS.TS Lưu Kiếm Thanh, nguyên Phó Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí được quy hoạch các chức danh cấp trưởng, cấp phó các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đồng chí được quy hoạch các chức danh bí thư, phó bí thư đảng ủy các xã, phường thuộc các huyện, thành phố của tỉnh Tuyên Quang trước sáp nhập; Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Đảng ủy UBND tỉnh; Đảng ủy Công an tỉnh; Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 1,5 ngày. Các học viên sẽ được nghiên cứu 4 chuyên đề về: Xây dựng nền quản trị quốc gia minh bạch, hiện đại, trách nhiệm và hiệu quả - kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam; định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và công tác hoạch định, thực thi chính sách của cán bộ lãnh đạo quản lý; một số nhận thức mới về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay; chuyển đổi số trong quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công của chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay.

PGS.TS Lưu Kiếm Thanh truyền đạt chuyên đề về xây dựng nền quản trị quốc gia minh bạch, hiện đại, trách nhiệm, hiệu quả.

Các đại biểu và học viên tham dự lớp bồi dưỡng.

Các học viên quy hoạch chức danh lãnh đạo các sở, ngành tham gia lớp bồi dưỡng.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Qua lớp bồi dưỡng, các cán bộ quy hoạch diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sẽ được trang bị, cập nhật và bổ sung những thông tin, kiến thức mới trong công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, tư duy quản trị hiện đại, kỹ năng lãnh đạo, điều hành. Nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới.