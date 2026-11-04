Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, quản lý

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại lễ khai giảng.

Dự hội nghị về phía Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có PGS, TS. Lâm Quốc Tuấn, Viện trưởng, Viện Xây dựng Đảng: GS, TS. Trần Văn Phòng, nguyên Viện trưởng Viện Triết học.

Về phía tỉnh Điện Biên có Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và 200 học viên là cán bộ đương chức và cán bộ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, các chuyên đề được truyền đạt tại lớp bồi dưỡng đều là những nội dung mới, có tính chuyên sâu, đòi hỏi học viên phải chủ động nghiên cứu, tìm hiểu và nghiêm túc tiếp thu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị mỗi học viên cần chủ động sắp xếp công việc, tham gia đầy đủ chương trình, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế lớp học; phát huy tinh thần tự giác, trách nhiệm và cầu thị trong học tập. Đồng thời, tích cực nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi, thảo luận, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn với giảng viên và các học viên; gắn lý luận với thực tiễn công tác nhằm nâng cao chất lượng tiếp thu, tăng cường tương tác hai chiều.

Đề nghị giảng viên cập nhật nội dung đào tạo sát với thực tiễn, phù hợp với từng nhóm đối tượng và yêu cầu nhiệm vụ, chú trọng tính thiết thực và khả năng vận dụng vào công tác.

Đại biểu tham dự khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng.

Trong 3 ngày (4 - 6/11), giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ truyền đạt 5 chuyên đề, gồm: Một số vấn đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Vận dụng nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp; tình hình thế giới, khu vực và trong nước; tầm nhìn, mục tiêu và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI và vận dụng vào thực tiễn phát triển của tỉnh Điện Biên. Năng lực hoạch định và thực thi chính sách công trong bối cảnh phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền phục vụ tổ chức và vận hành chính quyền địa phương hai cấp; những vấn đề cơ bản về lãnh đạo, quản trị, quản lý. Nâng cao năng lực, tư duy, tầm nhìn và phương pháp lãnh đạo, quản trị, quản lý; kỹ năng, kinh nghiệm xử lý tình huống phức tạp trong bối cảnh phát triển đất nước hiện nay. Xây dựng nền quản trị quốc gia, quản trị địa phương minh bạch, hiện đại, trách nhiệm và hiệu quả.

Giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề tại lớp bồi dưỡng.

Trong chương trình bồi dưỡng, học viên tham gia thảo luận, trao đổi những vấn đề quan tâm và viết bài thu hoạch.