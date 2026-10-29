Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Đảng Trung ương

Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2026 theo Quy định số 145-QĐ/TW của Bộ Chính trị do Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, thông tin tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam 10 tháng của năm 2026 và những giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số trong thời gian tới.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Hiển, tăng trưởng kinh tế 9 tháng của năm 2026 đạt 9,01%, mức cao nhất giai đoạn 2011-2026. Đáng chú ý, xuất nhập khẩu đạt kỷ lục, tính đến ngày 15/10 đạt 945 tỷ USD; giải ngân vốn đầu tư công đạt 660 nghìn tỷ đồng, (64,6% kế hoạch).

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thông tin tại hội nghị. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) tính trong 9 tháng của năm 2026 đạt 50,36 tỷ USD; có 149,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn 1.884 nghìn tỷ đồng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng tăng 4,52%, tương đương mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm (khoảng 4,5%).

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Cùng với kết quả tăng trưởng kinh tế, cải cách thể chế, phát triển hạ tầng, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, về hạ tầng chiến lược, thông toàn tuyến cao tốc Bắc-Nam phía đông (hoàn thành thêm 395km cao tốc); 5 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội được khởi công đồng loạt. Mục tiêu 100 ngày cao điểm xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số được hoàn thành; Trung tâm dữ liệu quốc gia và Đề án 06 được đưa vào vận hành.

Đặc biệt, các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được triển khai trên quy mô lớn, trong đó thực hiện tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2026; khánh thành 108/108 trường liên cấp biên giới; khám sức khỏe miễn phí cho khoảng 52 triệu người; triển khai 907 dự án nhà ở xã hội với khoảng 858 nghìn căn.

Đồng chí Lê Thanh Nghị, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và chuyển đổi số, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, giới thiệu hoạt động của Trung tâm điều hành thông minh (IOC) ngành Kiểm sát nhân dân. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Về nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2026, đồng chí Nguyễn Đức Hiển nhận định mục tiêu tăng trưởng 10% là có cơ sở, mặc dù khoảng cách mục tiêu còn lớn, nhưng tập trung gần như toàn bộ vào quý IV năm 2026. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới cần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, tạo dư địa thúc đẩy tăng trưởng; đẩy nhanh chuyển hóa các nguồn lực đã huy động thành năng lực sản xuất và tăng trưởng thực tế; củng cố khu vực doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy đầu tư tư nhân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Thanh Nghị, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và chuyển đổi số, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, giới thiệu hoạt động của Trung tâm điều hành thông minh (IOC) ngành Kiểm sát nhân dân; Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục A03, Bộ Công an, trình bày chuyên đề công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại các cơ quan Đảng Trung ương trong tình hình mới.

Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục A03 trình bày chuyên đề công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại các cơ quan Đảng Trung ương trong tình hình mới. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Đại diện lãnh đạo Cục A03 đã làm rõ thông tin những nội dung cơ bản và điểm mới quan trọng của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó tập trung làm rõ phạm vi, danh mục bí mật nhà nước; các nội dung nghiêm cấm xác định bí mật nhà nước đối với thông tin không thuộc danh mục bí mật nhà nước; các hoạt động xác định độ bí mật nhà nước và bảo vệ bí mật nhà nước; trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước của cơ quan, tổ chức, cá nhân; việc tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp của cơ quan, tổ chức có nội dung bí mật nhà nước; thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước; các hành vi sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước

Đại diện lãnh đạo Cục A03 đã trao đổi một số nội dung thực tiễn hiện nay, một số cơ quan, tổ chức, địa phương xác định bí mật nhà nước đối với thông tin không thuộc danh mục bí mật nhà nước gây khó khăn cho công tác quản lý, sử dụng và hoạt động chỉ đạo điều hành.