Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã, nhiệm kỳ 2025-2030

Quang cảnh lễ khai giảng - Ảnh: H.L

Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm thực hiện Quy định số 145-QĐ/TW, ngày 10/5/2024 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Đề án số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2026-2030.

Các đại biểu cùng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã tham dự lễ khai giảng - Ảnh: H.L

Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng diễn ra trong 7 ngày (từ ngày 21-27/9). Các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 8 chuyên đề trọng tâm, gồm: Các nội dung về công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học-công nghệ trong quản lý cơ sở.

Cuối khóa học, học viên sẽ làm bài thu hoạch tổng hợp qua đó làm cơ sở đánh giá và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình.

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu giao nhiệm vụ cho các học viên - Ảnh: H.L

Phát biểu tại lễ khai giảng, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các học viên xác định rõ trách nhiệm, nâng cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, chấp hành nghiêm quy chế lớp học; chủ động tiếp thu kiến thức mới và tăng cường thảo luận, gắn lý luận với giải quyết các vướng mắc thực tiễn tại địa phương, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.