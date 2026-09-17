Bồi dưỡng cán bộ quản lý, hiệu trưởng trường mầm non năm học 2026 - 2027

Lãnh đạo Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học trình bày nội dung hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2026 - 2027 tại hội nghị

Cán bộ quản lý các trường mầm non tham dự hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu được báo cáo viên của Phòng Văn hóa - Xã hội phường Lương Văn Tri vaf Sở GD&ĐT trao đổi về một số nội dung như: đồng hành cùng nhà trường trong thực hiện chuyển đổi số và phát triển giáo dục STEM; giải pháp bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên nhằm nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ trẻ em trong giai đoạn hiện nay; giải pháp "Xây dựng trường mầm non hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm tại Trường Mầm non Hoa Hướng Dương" (phường Tam Thanh).

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo điều hành nội dung thảo luận tại hội nghị

Cùng đó, các đại biểu còn được giải đáp các ý kiến thắc mắc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cơ sở liên quan đến công tác chuyên môn, phân bổ nguồn lực và quản lý nhân sự.

Hội nghị là hoạt động sinh hoạt chuyên môn có ý nghĩa thiết thực, giúp định hướng nhiệm vụ và nâng cao năng lực quản trị nhà trường cho đội ngũ cán bộ quản lý trong năm học mới. Qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất trong hành động để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non trong năm học 2026 - 2027.