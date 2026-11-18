Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, được hướng dẫn tận tình. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2222/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình nâng cao năng lực quản lý phát triển đô thị gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức địa phương giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.

Chương trình đặt mục tiêu chung là bồi dưỡng, nâng cao năng lực thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức địa phương; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý phát triển đô thị chuyên nghiệp, có kiến thức số và năng lực đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu quản lý phát triển đô thị bền vững trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu được nêu tại các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị.

Nâng cao năng lực quản lý phát triển đô thị gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2026-2030, triển khai đồng bộ các chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý phát triển đô thị gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức địa phương đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ trong giai đoạn mới, cụ thể bảo đảm 80% lãnh đạo cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và lãnh đạo cấp phòng, ban thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh phụ trách các lĩnh vực liên quan đến quản lý phát triển đô thị gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được bồi dưỡng theo chương trình nâng cao năng lực.

Bảo đảm 90% công chức các phòng, ban chuyên môn thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh phụ trách các lĩnh vực liên quan đến quản lý phát triển đô thị gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được bồi dưỡng theo chương trình nâng cao năng lực.

Bảo đảm 80% lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các phường và xã, đặc khu dự kiến hình thành đô thị được bồi dưỡng theo chương trình nâng cao năng lực.

Bảo đảm 90% công chức có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến phát triển đô thị gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại các phường và xã, đặc khu dự kiến hình thành đô thị được bồi dưỡng theo chương trình nâng cao năng lực.

Định hướng giai đoạn 2031-2035: hoàn thành đánh giá, cập nhật và nâng cấp toàn bộ hệ thống chương trình, tài liệu, học liệu bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu giai đoạn 2031-2035.

Định hướng đến năm 2045: duy trì hoạt động bồi dưỡng liên tục hằng năm nhằm bảo đảm đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quản lý phát triển đô thị.

4 đối tượng được bồi dưỡng

Đối tượng 1: Giám đốc, Phó Giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của các Sở Xây dựng; Sở Quy hoạch - Kiến trúc (nếu có); Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo cấp sở và lãnh đạo cấp phòng thuộc các cơ quan, ban, ngành, đơn vị tham mưu cấp tỉnh về phát triển đô thị và các lĩnh vực có liên quan.

Đối tượng 2: Công chức các phòng, ban chuyên môn thuộc các sở, cơ quan, ban, ngành, đơn vị tham mưu cấp tỉnh về quản lý phát triển đô thị và các lĩnh vực có liên quan.

Đối tượng 3: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân các phường và xã, đặc khu dự kiến hình thành đô thị.

Đối tượng 4: Lãnh đạo, công chức các phòng, ban chuyên môn thực hiện nhiệm vụ quản lý phát triển đô thị và các lĩnh vực có liên quan tại Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân các phường và xã, đặc khu dự kiến hình thành đô thị; các trường hợp khác có liên quan đến quản lý phát triển đô thị theo nhu cầu của địa phương.

Cán bộ, viên chức Trung tâm phục vụ hành chính công xã Yên Mỹ, Hưng Yên, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Nội dung bồi dưỡng phù hợp đặc trưng về điều kiện phát triển của từng địa phương

Để đạt được các mục tiêu trên, một trong những nhiệm vụ Chương trình đặt ra là xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao năng lực. Các địa phương rà soát, đánh giá thực trạng trình độ, năng lực quản lý phát triển đô thị của cán bộ, công chức; tổng hợp nhu cầu, nội dung cần bồi dưỡng, xây dựng và ban hành kế hoạch bồi dưỡng tổng thể và hằng năm trong giai đoạn 2026-2030; ưu tiên xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực theo đợt gắn với từng địa bàn, từng nhóm nội dung, chuyên đề bồi dưỡng cho các địa phương, đối tượng công chức cần ưu tiên hoàn thiện năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quản lý phát triển đô thị gắn với vị trí việc làm.

Cùng với đó, xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo ba nhóm cơ bản, nâng cao và chuyên sâu cho từng nhóm đối tượng gắn với trình độ, mô hình phát triển đô thị, trình độ khoa học công nghệ và có thể điều chỉnh linh hoạt theo yêu cầu thực tiễn. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng phải bảo đảm tối thiểu 60% thời lượng thực hành, thảo luận tình huống thực tế, thực hành xử lý vụ việc.

Tăng cường nội dung có yêu cầu chuyên môn cao như: quy hoạch đô thị và nông thôn, quản lý và phát triển các mô hình đô thị (liên kết vùng, đa trung tâm, đa cực, phát triển kinh tế biển, TOD - mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, đô thị xanh, đô thị ứng phó biến đổi khí hậu, đô thị phát thải carbon thấp...) phù hợp theo đặc trưng điều kiện phát triển của từng địa phương (đô thị ven biển, khu kinh tế, khu thương mại tự do, đô thị lấn biển, địa bàn miền núi, vùng xa, xã và đặc khu dự kiến chuyển đổi thành đô thị...); hạ tầng kỹ thuật xanh, thông minh, thích ứng, nâng cao năng lực chống chịu với rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu; hạ tầng logistics, không gian ngầm, không gian tầm thấp; điều chỉnh theo trình độ phát triển (thành phố trực thuộc trung ương, đô thị loại 1, 2, 3); đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới (GIS, BIM, AI, bản sao số đô thị, các hệ thống giám sát, điều hành, hạ tầng số...) trong quản lý phát triển đô thị thông minh; quản trị đô thị dựa trên dữ liệu; xây dựng các video hướng dẫn nghiệp vụ; hệ thống học liệu số dùng chung toàn quốc và cập nhật vào hệ thống quản lý học tập và học liệu điện tử, góp phần tăng cường đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong tổ chức bồi dưỡng; tổ chức các lớp thí điểm để kịp thời đáp ứng yêu cầu cấp bách của địa phương, hoàn thiện chương trình, xây dựng học liệu số./.