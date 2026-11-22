Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc chương trình. (Ảnh: VĂN TÙNG)

Cùng với đó là chương trình trải nghiệm giáo dục di sản với chủ đề: “Trải nghiệm di sản-Tiếp nối truyền thống hiếu học, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam” tại di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mao Điền Trần Xuân Kiều cho biết: Chương trình là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11); đồng thời tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Các đại biểu tham quan trưng bày ảnh với chủ đề “Thành tựu kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch và di tích lịch sử thành phố Hải Phòng”. (Ảnh: VĂN GIÁP)

Chủ tịch Hội nhà báo thành phố Hải Phòng Nguyễn Anh Tú chia sẻ, đơn vị phối hợp để trưng bày ảnh với chủ đề “Thành tựu kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch và di tích lịch sử thành phố Hải Phòng” nhằm giới thiệu những thành tựu nổi bật của thành phố, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất, con người Hải Phòng giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trải nghiệm “Mật thư-Giải mã di sản” và hội thi “Giải mã di sản”, với sự tham gia của hàng trăm học sinh ba trường Tiểu học xã Mao Điền.

Hoạt động trải nghiệm “Mật thư-Giải mã di sản” thu hút đông đảo học sinh trên địa bàn tham gia. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Thông qua các thử thách tìm hiểu lịch sử, giải mã thông tin và ứng dụng công nghệ, học sinh được tiếp cận kiến thức về Văn miếu Mao Điền theo phương thức học mà chơi, chơi mà học.

Những câu chuyện về các bậc đại khoa, truyền thống khoa bảng, tinh thần hiếu học và đạo lý tôn sư trọng đạo được chuyển tải thành các hoạt động khám phá, tương tác, tạo cơ hội để các em chủ động tìm hiểu và ghi nhớ những giá trị lịch sử, văn hóa của quê hương.

Đây cũng là cách thức đổi mới giáo dục di sản, đưa di tích trở thành không gian học tập trực quan, sinh động, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với việc gìn giữ di sản văn hóa.