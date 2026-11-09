Bồi đắp tình yêu văn hóa Hà Nội từ những giai điệu cuối tuần

Những nhạc phẩm ghi dấu thời gian

Diễn ra định kỳ vào 17h mỗi Chủ nhật hằng tuần, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” tại Nhà Bát giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của những tâm hồn yêu nghệ thuật, là quãng nghỉ ngơi và thả mình trong những giai điệu Jazz nồng nàn cảm xúc cùng những bài ca đã đi mãi năm tháng.

Các nghệ sĩ biểu diễn những nhạc phẩm Jazz kinh điển, tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc giữa lòng Thủ đô.

Chương trình “Âm nhạc cuối tuần” chiều 8/11 bắt đầu với nhạc hiệu “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng” của nhạc sĩ Phan Nhân, và tiếp nối bằng những bài nhạc Jazz trứ danh một thời. Mỗi bài ca vang lên như một nét chấm phá rực rỡ cho không gian Thủ đô, đưa khán giả đi qua mọi cung bậc cảm xúc. Từ tác phẩm “Perdido” sôi động, những giai điệu latin phóng khoáng trong “Recado Bossa Nova” đến những khoảng trầm lãng mạn với “Dream A Little Dream of Me”, chương trình đã mở ra một không gian âm nhạc đa sắc màu và đong đầy cảm xúc.

Cùng với những giai điệu Jazz cổ điển, thanh lịch, những bài ca về Thủ đô mang lại cho khán giả những cảm xúc hoài niệm trữ tình. Ca khúc “Nhớ mùa thu Hà Nội” qua giọng hát của ca sĩ Thủy Bùi đã đưa khán giả đến với một Thủ đô bình dị và chan chứa tình yêu. Qua chương trình cùng những bài hát đã rất đỗi thân quen, Hà Nội hiện lên trong một bức tranh thơ mộng và đầy lãng mạn, để lại trong lòng khán giả những ký ức khó phai.

Bên cạnh những giai điệu trữ tình, sâu lắng, chương trình còn mang đến những âm hưởng hào sảng, mộc mạc đặc trưng của núi rừng với bản nhạc “Ngẫu hứng Tây Nguyên”. Cùng tinh thần ngẫu hứng, phóng khoáng, NSƯT Quyền Văn Minh đã đưa khán giả đến với một không gian âm nhạc giàu sức sống. Sự đan xen giữa những giai điệu Jazz kinh điển, những bản tình ca về Hà Nội và âm hưởng văn hóa các vùng miền đã góp phần tạo nên diện mạo nghệ thuật đa dạng, mang đến hình ảnh một Thủ đô cởi mở, nơi nhiều sắc màu văn hóa cùng hội tụ.

Đánh thức sức sống văn hóa qua không gian mở

Cùng với sự phát triển của đô thị, Hà Nội ngày càng chú trọng trong việc khai thác các không gian công cộng, đặc biệt là những địa điểm mang giá trị lịch sử, văn hóa để tổ chức các hoạt động nghệ thuật phục vụ cộng đồng. Trong đó, Nhà Bát giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ đang dần trở thành một không gian văn hóa mở, nơi diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật đa dạng như live concert “Hà Nội bình yên”, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Crescendo - Giao hưởng kết nối” và gần đây nhất là Liên hoan Nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội 2026.

Mỗi chương trình là một màu sắc, song đều góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, tạo thêm cơ hội để người dân và du khách tiếp cận, thưởng thức nghệ thuật ngay giữa lòng Thủ đô.

Trong dòng chảy ấy, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” đã góp phần khẳng định sức sống của không gian văn hóa này. Việc đưa dòng nhạc Jazz đến với công chúng tại một địa điểm công cộng không chỉ mở rộng cơ hội thưởng thức nghệ thuật cho nhiều đối tượng khán giả mà còn tạo nên sự gắn kết giữa con người với không gian văn hóa của thành phố. Từ những buổi biểu diễn cuối tuần đến các sự kiện nghệ thuật quy mô lớn, Nhà Bát giác đang từng bước khẳng định vai trò là điểm hẹn văn hóa, nơi hội tụ những sắc màu nghệ thuật, kết nối cộng đồng và lan tỏa bản sắc Hà Nội - Thành phố sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 80/NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Với những giá trị âm nhạc và văn hóa được gửi gắm, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” không chỉ mang đến một không gian thưởng thức nghệ thuật mà còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu và sự gắn bó của công chúng với đời sống văn hóa Thủ đô. Những thanh âm ngân vang giữa lòng Hà Nội hôm nay sẽ tiếp tục là cầu nối đưa nghệ thuật đến gần hơn với mọi người, để mỗi cuối tuần người dân và du khách có thể trải nghiệm và cảm nhận vẻ đẹp của thành phố theo một cách riêng.